СМИ: Первая жертва вируса Нипах зафиксирована в Бангладеш

Смертельный вирус Нипах вышел за пределы Индии, сообщает The Independent со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Первая жертва зафиксирована в Бангладеш. Это женщина, которая скончалась через неделю после подтверждения заражения. Известно, что она не совершала поездок, но употребляла сырой сок финиковой пальмы, через который мог передаться вирус.

Смертельно опасный вирус Нипах в основном может распространяться в странах с жарким климатом, в том числе в Бангладеш, Гане, Индии, Мадагаскаре, Непале и Таиланде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

