Ким Чен Ын признал ошибку властей КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что деревни в КНДР «не избавились от истощения, несмотря на партийные установки по развитию аграрного сектора, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Причины сложившейся ситуации он видит в «пустословии» северокорейских властей. Они допустили ошибку, демонстративно показывая развитие деревень. Заявление прозвучало по случаю открытия животноводческого комплекса в деревне Самгван.

Глава государства укал, что разрозненный, временный и показной характер государственных инвестиций и помощи сельским районам также следует считать ошибкой, допущенной в ходе их развития. Он отметил, что повышения производительности в аграрном секторе и укрепления материально-технической базы сделано не было.

Ранее Ким Чен Ын снял с поста вице-премьера КНДР на публичной церемонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

