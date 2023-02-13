В Польше заявили, что Запад проиграл беспрецедентную экономическую схватку с Россией

Несмотря на введение большого числа ограничительных мер против Москвы, достигших в общей сложности 13,7 тысяч, России удалось выстоять. Также РФ продемонстрировала впечатляющие результаты в области конкурентоспособности экономики, так называемого «платежного баланса». Так, разница между доходами и расходами страны в прошлом году стала сенсационной - был зафиксирован положительный результат в 227 миллиардов долларов, отмечает издание.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн рассказала о новых санкциях Евросоюза против России, которые войдут в 10 пакет ограничительных мер ЕС.

