В Польше заявили, что Запад проиграл беспрецедентную экономическую схватку с Россией

Россия одержала победу в беспрецедентной экономической схватке с Западом, сообщает польская Myśl Polska.

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Несмотря на введение большого числа ограничительных мер против Москвы, достигших в общей сложности 13,7 тысяч, России удалось выстоять. Также РФ продемонстрировала впечатляющие результаты в области конкурентоспособности экономики, так называемого «платежного баланса». Так, разница между доходами и расходами страны в прошлом году стала сенсационной - был зафиксирован положительный результат в 227 миллиардов долларов, отмечает издание.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн рассказала о новых санкциях Евросоюза против России, которые войдут в 10 пакет ограничительных мер ЕС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против России
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