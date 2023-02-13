В Польше заявили, что Запад проиграл беспрецедентную экономическую схватку с Россией
Россия одержала победу в беспрецедентной экономической схватке с Западом, сообщает польская Myśl Polska.
Несмотря на введение большого числа ограничительных мер против Москвы, достигших в общей сложности 13,7 тысяч, России удалось выстоять. Также РФ продемонстрировала впечатляющие результаты в области конкурентоспособности экономики, так называемого «платежного баланса». Так, разница между доходами и расходами страны в прошлом году стала сенсационной - был зафиксирован положительный результат в 227 миллиардов долларов, отмечает издание.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн рассказала о новых санкциях Евросоюза против России, которые войдут в 10 пакет ограничительных мер ЕС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+12 347 / сут.
Умерли
396 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 805 / сут.
- Володин: Российские стандарты соцзащиты начнут действовать в новых регионах с 1 марта
- В Казахстане девятиклассник напал на учащихся школы с топором и ножом
- Посол в Британии допустил новую высылку российских дипломатов из Лондона
- Число погибших после взрыва газа в Новосибирске увеличилось до 14
- Посольство США призвало американцев срочно покинуть Россию
- В Польше заявили, что Запад проиграл беспрецедентную экономическую схватку с Россией
- Роскосмос: Российская орбитальная станция получит «броню» от метеороидов
- В США не исключают версию внеземного происхождения сбитых объектов
- СМИ: рекламу в смартфонах Xiaomi могут признать незаконной в России
- Пентагон: сбитый над озером Гурон объект представлял угрозу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru