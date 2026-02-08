Пекин отказался от переговоров с США и РФ об ограничении ядерных вооружений
КНР не станет участвовать в переговорах по контролю и сокращению ядерных вооружений, включая возможный многосторонний формат с участием США и России, заявил представитель Китая при ООН в Женеве Цзянь Шэнь.
По его словам, ядерные возможности Пекина «никоим образом не соответствуют уровням США или России». По этой причине КНР не считает возможным свое участие в подобных переговорах на нынешнем этапе.
Дипломат указал, что главная ответственность за ядерное разоружение должна лежать на государствах, обладающих крупнейшими ядерными арсеналами. Именно они обязаны пойти на существенное и проверяемое сокращение своих вооружений, отметил Шэнь.
Ранее США обвинили Китай в проведении тайного ядерного испытания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Под Брянском найдено тело одного из провалившихся под лед ребенка
- SpaceX отложила миссию на Марс ради Луны
- Пекин отказался от переговоров с США и РФ об ограничении ядерных вооружений
- Сборная Италии возглавила медальный зачет по итогам первого дня ОИ-2026
- В Москве пресечена вечеринка сатанистов в клубе
- Президент Словакии считает передачу Украине истребителей МиГ-29 ошибкой
- Ким Чен Ын признал ошибку властей КНДР
- СМИ: В США засекли разговор приближенного Трампа с иностранной разведкой
- СМИ: Первая жертва вируса Нипах зафиксирована в Бангладеш
- Гладков заявил, что попал под ракетный обстрел в Белгороде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru