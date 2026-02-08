Пекин отказался от переговоров с США и РФ об ограничении ядерных вооружений

По его словам, ядерные возможности Пекина «никоим образом не соответствуют уровням США или России». По этой причине КНР не считает возможным свое участие в подобных переговорах на нынешнем этапе.

Дипломат указал, что главная ответственность за ядерное разоружение должна лежать на государствах, обладающих крупнейшими ядерными арсеналами. Именно они обязаны пойти на существенное и проверяемое сокращение своих вооружений, отметил Шэнь.

Ранее США обвинили Китай в проведении тайного ядерного испытания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

