Гладков заявил, что попал под ракетный обстрел в Белгороде

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в соцсетях, что попал под ракетный удар.

Губернатор заявил о серьёзных повреждениях в Белгороде после атаки

Это произошло при объезде объектов инфраструктуры в Белгороде. «Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие», — указал он.

Ранее губернатор заявил, что один мирный житель погиб, еще одна женщина получила тяжелые ранения в результате удара по Шебекинскому округу Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ОбстрелБелгородская область

