Гладков заявил, что попал под ракетный обстрел в Белгороде
8 февраля 202601:15
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в соцсетях, что попал под ракетный удар.
Это произошло при объезде объектов инфраструктуры в Белгороде. «Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие», — указал он.
Ранее губернатор заявил, что один мирный житель погиб, еще одна женщина получила тяжелые ранения в результате удара по Шебекинскому округу Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
