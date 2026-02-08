В Москве пресечена вечеринка сатанистов в клубе

В Москве сотрудники правоохранительных органов сорвали встречу участников «Международного движения сатанизма» (организация признана экстремистской и запрещена в России), сообщает «РЕН ТВ».

Десять человек, включая организатора, задержаны. Сатанисты разрисовали клуб пентаграммами и другой символикой. Кроме того, у них изъяли козьи черепа, которые могли использоваться для оккультных ритуалов. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее предпринимателя оштрафовали за продажу атрибутики с символикой сатанизма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
