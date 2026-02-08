В Москве пресечена вечеринка сатанистов в клубе
В Москве сотрудники правоохранительных органов сорвали встречу участников «Международного движения сатанизма» (организация признана экстремистской и запрещена в России), сообщает «РЕН ТВ».
Десять человек, включая организатора, задержаны. Сатанисты разрисовали клуб пентаграммами и другой символикой. Кроме того, у них изъяли козьи черепа, которые могли использоваться для оккультных ритуалов. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее предпринимателя оштрафовали за продажу атрибутики с символикой сатанизма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сборная Италии возглавила медальный зачет по итогам первого дня ОИ-2026
- В Москве пресечена вечеринка сатанистов в клубе
- Президент Словакии считает передачу Украине истребителей МиГ-29 ошибкой
- Ким Чен Ын признал ошибку властей КНДР
- СМИ: В США засекли разговор приближенного Трампа с иностранной разведкой
- СМИ: Первая жертва вируса Нипах зафиксирована в Бангладеш
- Гладков заявил, что попал под ракетный обстрел в Белгороде
- Москалькова: Российские военные замучены и погибли в плену на Украине
- У пары белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке родился детеныш
- СМИ: Россия обратилась к Индии и Шри-Ланке для поиска рабочих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru