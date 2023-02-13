«Энергетика сократится»: Названы причины отказа ЕС от санкций против «Росатома»

Накануне сообщалось, что Евросоюз в рамках ожидаемого принятия десятого пакета санкций в отношении России не станет вводить ограничения против госкорпорации «Росатом». По словам источника издания, ЕС вряд ли станет налагать санкции на «Росатом» из-за того, что против этого выступают несколько неназванных государств-членов союза. Олег Муратов отметил, что у «Росатома» крайне тесные связи с Европой.

«"Росатом" снабжает ядерным топливом большое количество ядерных энергетических и исследовательских реакторов, которые находятся в Евросоюзе, не считая тех реакторов, которые были построены по отечественным технологиям…. Это Финляндия, Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария. Топливо поставляется не только в упомянутые страны, но и в Германию, даже в США. Санкции возможны, но этот вопрос будет решаться с тем, как будет обеспечиваться снабжение топливом. Можно сделать политическое заявление: мы введем санкции и откажемся. Однако фактически этот вопрос очень сложный. Принять такие санкции завтра – это нереально. Необходимо увеличить мощности по производству топлива, а это займет не один год и даже не несколько лет. Минимум два-три года в самом оптимистичном варианте», - сказал Муратов.

Он отметил, что против санкций больше всех выступает Венгрия, так как в стране уже согласовано строительство пятого и шестого энергоблоков атомной электростанции «Пакш», которые составят АЭС «Пакш-2». Также Муратов добавил, что Россия имеет 40% мировых мощностей обогащения урана, поэтому в случае введения ограничений вся ядерная энергетика стран может быть значительно сокращена.