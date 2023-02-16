Наложили санкций: В Евросоюзе захотели запретить вывозить в Россию унитазы
В рамках десятого пакета санкций против России Евросоюз может запретить вывоз в Россию унитазов. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на проекты документов.
Отмечается, что речь идет о биде, чашах унитазов, смывных бачках и подобных сантехнических товарах. По информации издания в список «запрещёнки» также вошли светодиоды, конопляная пряжа, вилочные погрузчики, машины для сортировки почты, дымоходы, кирпичи, шины и даже «перья для ручек».
EUobserver подчеркивает, что основной целью торгового эмбарго является остановка поставок высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы в российских системах вооружения. Таким образом, в санкционном пакете можно найти электронику, лазеры, радиооборудование, программное обеспечение, авионику, морские камеры и редкоземельные минералы.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в 10-й пакет антироссийских санкций будут включены около 100 человек и компаний. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, добавила, что также предлагается ввести запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения и высокотехнологичной продукции.
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