СМИ: Еврокомиссия отказалась ввести антироссийские санкции против ядерного сектора

По их словам, план о санкциях против атомного сектора РФ провалился, несмотря на то, что до этого украинский президент Владимир Зеленский призвал блок ввести санкции против «Росатома».

При этом Венгрия долгое время выступала против ограничений в отношении ядерного сектора, говоря о зависимости от «Росатома».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что Венгрия предпримет все возможные действия, чтобы в десятом пакете антироссийских санкций не было ограничений поставок нефти по «Дружбе» и сотрудничества с Россией в ядерной сфере.

Член высшей экспертной комиссии общественного совета «Росатома» Олег Муратов в разговоре с НСН отмечал, что Евросоюз не может ввести санкции против «Росатома», потому что он снабжает ядерным топливом большое количество реакторов в ЕС.

