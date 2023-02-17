СМИ: Еврокомиссия отказалась ввести антироссийские санкции против ядерного сектора
Европейская комиссия свернула планы по введению ограничительных мер в отношении ядерного сектора России или его представителей, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов.
По их словам, план о санкциях против атомного сектора РФ провалился, несмотря на то, что до этого украинский президент Владимир Зеленский призвал блок ввести санкции против «Росатома».
При этом Венгрия долгое время выступала против ограничений в отношении ядерного сектора, говоря о зависимости от «Росатома».
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что Венгрия предпримет все возможные действия, чтобы в десятом пакете антироссийских санкций не было ограничений поставок нефти по «Дружбе» и сотрудничества с Россией в ядерной сфере.
Член высшей экспертной комиссии общественного совета «Росатома» Олег Муратов в разговоре с НСН отмечал, что Евросоюз не может ввести санкции против «Росатома», потому что он снабжает ядерным топливом большое количество реакторов в ЕС.
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