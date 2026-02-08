СМИ: В США засекли разговор приближенного Трампа с иностранной разведкой

По данным издания, при этом глава национальной разведки Тулси Габбард пыталась не допустить распространение данной информации. «Крайне секретное коммюнике, которое взбудоражило Вашингтон на прошлой неделе», — говорится в статье. Габбард не дала сотрудникам агентства обнародовать данную информацию, передав бумажную копию разведданных руководителю аппарата главы государства Сьюзи Уайлс.

При этом в офисе главы нацразведки опровергли информацию, назвав их политически мотивированными и лишенными оснований.

Ранее стало известно, что в США после скандала с раскрытием личности агента Центрального разведывательного управления США в разведывательном сообществе страны обострились разногласия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

