СМИ: В США засекли разговор приближенного Трампа с иностранной разведкой
Спецслужбы США зафиксировали необычный диалог между человеком из близкого окружения американского лидера Дональда Трампа и лицом, имеющим отношение к иностранной разведке, сообщает The Guardian.
По данным издания, при этом глава национальной разведки Тулси Габбард пыталась не допустить распространение данной информации. «Крайне секретное коммюнике, которое взбудоражило Вашингтон на прошлой неделе», — говорится в статье. Габбард не дала сотрудникам агентства обнародовать данную информацию, передав бумажную копию разведданных руководителю аппарата главы государства Сьюзи Уайлс.
При этом в офисе главы нацразведки опровергли информацию, назвав их политически мотивированными и лишенными оснований.
Ранее стало известно, что в США после скандала с раскрытием личности агента Центрального разведывательного управления США в разведывательном сообществе страны обострились разногласия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
