СМИ: В США засекли разговор приближенного Трампа с иностранной разведкой

Спецслужбы США зафиксировали необычный диалог между человеком из близкого окружения американского лидера Дональда Трампа и лицом, имеющим отношение к иностранной разведке, сообщает The Guardian.

СМИ: Министр обороны Хегсет уволил главу Агентства оборонной разведки США

По данным издания, при этом глава национальной разведки Тулси Габбард пыталась не допустить распространение данной информации. «Крайне секретное коммюнике, которое взбудоражило Вашингтон на прошлой неделе», — говорится в статье. Габбард не дала сотрудникам агентства обнародовать данную информацию, передав бумажную копию разведданных руководителю аппарата главы государства Сьюзи Уайлс.

При этом в офисе главы нацразведки опровергли информацию, назвав их политически мотивированными и лишенными оснований.

Ранее стало известно, что в США после скандала с раскрытием личности агента Центрального разведывательного управления США в разведывательном сообществе страны обострились разногласия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
