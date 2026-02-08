Москалькова: Российские военные замучены и погибли в плену на Украине

Известно о случаях гибели российских военнослужащих в плену на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «157 на 157»

По ее словам, это произошло в результате пыток. Омбудсмен назвала это вопиющим случаем. Москалькова указала, что готова последовательно отстаивать недопустимость подобного обращения с пленными.

Она также отметила, что обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с призывом обеспечить доступ к раненым и нуждающимся в медицинской помощи лицам, находящимся в плену.

Ранее уполномоченный заявила, что рассчитывает на возвращение в страну еще 10 жителей Курской области, которые остаются на территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

