«Путин напугает?»: Рублю предрекли укрепление после Послания президента
Курс рубля будет зависеть от цен на нефть и заявлений президента России, при этом санкции Запада и прочие танцы с бубном на него не повлияют, сказал в эфире НСН Дмитрий Голубовский.
Рубль больше не будет падать по отношению к доллару, при этом заявления Владимира Путина во время послания Федеральному собранию могут укрепить национальную валюту, сказал в интервью НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
Ранее в ходе торгов на Московской бирже доллар и евро обновили максимумы в сравнении с апрелем прошлого года – американская валюта торгуется на уровне 73,7 руб., европейская - 78,8 рублей.
«Дальше не будет ничего, потому что предел достигнут. Это следует из соотношения курса рубля и цены нефти. Дисконт Urals к Brent, как установился в апреле, так и не менялся. Все эти дополнительны санкции, танцы с бубном и потолком цен на российскую нефть вообще ни на что не повлияли. Диапазон должен быть 70-75. Верхней границы мы сегодня достигли, и сейчас должен быть какой-то колебательный процесс, который определит новые границы коридора. А дальше все будет развиваться в таком же русле: дорого нефть стоит, много продали и заработали, - рубль сильный, мало стоит – мало заработали. Если нефть будет дорожать в первом полугодии по каким-то причинам, рубль девальвироваться дальше не будет», - сказал Голубовский.
По его мнению, возможные громкие заявления Путина во время послания Федеральному собранию 21 февраля могут пойти на пользу рублю.
«Если Путин напугает рынок, рубль, скорее, будет укрепляться. Так было и с мобилизацией: когда объявили частичную мобилизацию, началась адская распродажа валюты, все бежали в рубль. Это не та логика, которая была раньше, когда при негативе все бежали в доллар. Потому что, в доллар ты убежишь, но что с ним будешь делать? Ни одни крупный банк с валютой не работает», - заключил собеседник НСН.
Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков говорил НСН, что российские инвесторы нервничают в ожидании послания Владимира Путина, годовщины начала спецоперации и новых санкций Евросоюза.
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