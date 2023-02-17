«Путин напугает?»: Рублю предрекли укрепление после Послания президента

Курс рубля будет зависеть от цен на нефть и заявлений президента России, при этом санкции Запада и прочие танцы с бубном на него не повлияют, сказал в эфире НСН Дмитрий Голубовский.

Рубль больше не будет падать по отношению к доллару, при этом заявления Владимира Путина во время послания Федеральному собранию могут укрепить национальную валюту, сказал в интервью НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже доллар и евро обновили максимумы в сравнении с апрелем прошлого года – американская валюта торгуется на уровне 73,7 руб., европейская - 78,8 рублей.

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«Дальше не будет ничего, потому что предел достигнут. Это следует из соотношения курса рубля и цены нефти. Дисконт Urals к Brent, как установился в апреле, так и не менялся. Все эти дополнительны санкции, танцы с бубном и потолком цен на российскую нефть вообще ни на что не повлияли. Диапазон должен быть 70-75. Верхней границы мы сегодня достигли, и сейчас должен быть какой-то колебательный процесс, который определит новые границы коридора. А дальше все будет развиваться в таком же русле: дорого нефть стоит, много продали и заработали, - рубль сильный, мало стоит – мало заработали. Если нефть будет дорожать в первом полугодии по каким-то причинам, рубль девальвироваться дальше не будет», - сказал Голубовский.

По его мнению, возможные громкие заявления Путина во время послания Федеральному собранию 21 февраля могут пойти на пользу рублю.

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«Если Путин напугает рынок, рубль, скорее, будет укрепляться. Так было и с мобилизацией: когда объявили частичную мобилизацию, началась адская распродажа валюты, все бежали в рубль. Это не та логика, которая была раньше, когда при негативе все бежали в доллар. Потому что, в доллар ты убежишь, но что с ним будешь делать? Ни одни крупный банк с валютой не работает», - заключил собеседник НСН.

Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков говорил НСН, что российские инвесторы нервничают в ожидании послания Владимира Путина, годовщины начала спецоперации и новых санкций Евросоюза.

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ФОТО: РИА Новости
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