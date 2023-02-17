«Путин напугает?»: Рублю предрекли укрепление после Послания президента

Рубль больше не будет падать по отношению к доллару, при этом заявления Владимира Путина во время послания Федеральному собранию могут укрепить национальную валюту, сказал в интервью НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже доллар и евро обновили максимумы в сравнении с апрелем прошлого года – американская валюта торгуется на уровне 73,7 руб., европейская - 78,8 рублей.