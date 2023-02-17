«Страшнее Запада»: Экономист рассказал о чиновниках, вредящих экономике России

Некоторые российские чиновники из-за бюрократии наносят куда более страшный вред своей стране, чем любые западные санкции. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

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Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что представители крупного бизнеса предложили отдать в казну 300 млрд рублей, чтобы профинансировать государственные программы. Делягин заявил, что подобное предложение убеждает предпринимателей в неадекватности регулятора.

«Бизнес начинает экономить на своем развитии и прекращает расширение производства, когда видит, что регулятор невменяем. Неважно, возьмут из него 300 миллиардов или нет. Люди, которые обращаются к бизнесу с подобного рода просьбами, тем более, в такой форме, пугают бизнес своей неадекватностью. Поэтому он и не будет расширяться и активничать», — сказал Делягин.

Собеседник НСН отметил, что ряд отечественных политиков наносят более страшный вред отечественной экономике, чем Запад.

«Мы уже давно получили стагнацию. У нас наблюдался экономический спад в прошлом году, Росстат до сих пор не может посчитать его величину. Он может существенно усугубиться исключительно усилиями бюрократов отечественной сборки, причем они прекрасно понимают результаты своей деятельности. Когда я Набиуллиной сказал в Госдуме, что санкции, которые она вводит против России, страшнее любых западных рестрикций, она даже не возражала», — добавил депутат.

Ранее стало известно, что федеральный бюджет России в январе, по предварительной оценке Минфина, исполнен с дефицитом в 1,76 триллиона рублей. Об этом сообщило агентство НСН.

