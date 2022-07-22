Экс-спикер Рады предложил воровать российский газ из транзитных трубопроводов
Украине следует забирать излишки газа, поставляемого из России по трубопроводам, проходящим по украинской территории, считает депутат и бывший спикер Верховной рады, экс-глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», — написал политик в своей колонке для «Украинской правды».
По словам депутата, Разумкова, властям страны совместно с «Нафтогазом» следует разработать для этого стратегический план, пишет «Свободная пресса». При этом Киев не должен отказываться от транзитных обязательств перед партнерами, отмечает Ura.ru.
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