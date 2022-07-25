Стало известно о передаче «Газпрому» лицензии на турбину для «Северного потока»
Компания Siemens Energy передала «Газпрому» экспортную лицензию Канады, сообщает «Коммерсант».
Документ позволяет вести ремонт и транспортировку газовых турбин для трубопровода «Северный поток». Теперь для ввоза турбины в Россию «Газпрому» необходимо изменить базис доставки турбин с канадского Монреаля в конечный пункт в России.
При успешном обмене документами турбина будет отправлена в ближайшие несколько дней.
Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что упреки России в сложностях, возникших с ввозом турбины для газопровода «Северный поток», безосновательно. Так он отреагировал на сообщения со ссылками на неназванных источников, которые утверждали, что компания Siemens не знает, куда направить турбину.
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