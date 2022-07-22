Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа

По его мнению, РФ является ненадёжным поставщиком, так как «технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у неё».

Он напомнил, что существуют несколько трубопроводов, достигающих Германии, и «мощностей всегда будет достаточно».

«Мы знаем, что нет газового эмбарго... действовавшее десятилетиями утверждение о том, что независимо от того, плохие времена или хорошие, оговоренные контрактами объёмы газа будут всегда подставляться, сегодня не соответствует действительности», - заключил Шольц.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Газпром» намерен выполнять свои обязательства по поставкам газа европейским странам, сообщает RT.

