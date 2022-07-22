Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не следует полагаться на поставки газа из России, сообщает ТАСС.
По его мнению, РФ является ненадёжным поставщиком, так как «технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у неё».
Он напомнил, что существуют несколько трубопроводов, достигающих Германии, и «мощностей всегда будет достаточно».
«Мы знаем, что нет газового эмбарго... действовавшее десятилетиями утверждение о том, что независимо от того, плохие времена или хорошие, оговоренные контрактами объёмы газа будут всегда подставляться, сегодня не соответствует действительности», - заключил Шольц.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Газпром» намерен выполнять свои обязательства по поставкам газа европейским странам, сообщает RT.
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