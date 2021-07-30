«Перекроют кран». В Европе испугались зависимости от России из-за «Северного потока – 2»

А накануне стало известно, что половина морского участка газопровода Baltic Pipe уже уложена по дну Балтийского моря. Об этом заявил польский газовый оператор Gaz-Sistem. «Суда, монтирующие Baltic Pipe на дне Балтики, проложили 140 километров, что составляет более половины 275-километрового маршрута подводного газопровода», — говорится в сообщении компании. Ожидается, что проект будет достроен в октябре 2022 года. По нему планируется поставлять из Норвегию в Польшу от пяти до десяти миллиардов кубометров газа в год. Для сравнения, общая мощность «Северного потока — 2» — 55 миллиардов кубометров в год.

Очевидно, главными заинтересантами газопровода Baltic Pipe являются Дания и Польша. Поляки к тому же еще не продлили соглашение с Россией на поставку российского газа, которое истекает в 2022 году. Польша последовательно выступает против достройки проекта «Северный поток-2». Польский политолог Якуб Корейба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что проект может поставить эту страну в зависимость от России. И особенно явно это может проявиться после ограничений Евросоюза на использование Польшей угля в качестве источника энергии. Он назвал альтернативы «Северному потоку -2» для Польши.

«Это, прежде всего, поставки СПГ, строительство газопровода Baltic Pipe через Данию в Норвегию, и использование норвежского газа, а в будущем поставок по нему из других стран. А также интерконнектор между странами Центральной и Восточной Европы, чтобы у каждой из стран было несколько источников газа, а не как сейчас российская "почти монополия"», - рассказал Корейба.