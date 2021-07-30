«Перекроют кран». В Европе испугались зависимости от России из-за «Северного потока – 2»
Активнее всего против проекта выступают Дания и Польша, но делают они это в своих интересах, считают эксперты.
«Северный поток -2» продолжает будоражить умы западных политиков. В Дании призвали превратить проект в пиррову победу России. Бывший глава МИД этой страны Уффе Эллеманн-Йенсен в колонке для издания Berlingske написал, что после достройки газопровода Москва сможет «разделять и властвовать» в Европе, шантажируя другие государства возможностью «перекрыть кран». Он предложил создать такую энергетическую систему, при которой Европа сможет «повернуть эту ситуацию вспять» и сама «перекрыть кран».
По его словам, для этого Евросоюзу необходимы три вещи. Первая: контроль над выполнением соглашения Германии и США по «Северному потоку-2». Напомним, эти страны подписали договор, по которому обязались добиться транзита российского газа через территорию Украины до 2024 года, а также ввести антироссийские санкции, если Москва будет «использовать газопровод как оружие». Вторая: закупать у США американский сжиженный газ. И третья, и, очевидно, самая важная: надо как можно быстрее достроить газопровод из Норвегии в Польшу.
Речь о проекте Baltic Pipe, который в том числе пройдет и через Данию. В начале июня сообщалось, что его строительство на территории этой страны было приостановлено. Дело в том, что Датский Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов назвал недостаточными меры, принятые для защиты соневых, лесных мышовок и летучих мышей, которые как раз обитают там, где строится газопровод. Разрешение на строительство было отозвано 31 мая. Сообщалось, что новое разрешение можно будет получить только через семь-восемь месяцев. Однако, как позднее заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, на данный момент экологическая проблема со строительством Baltic Pipe на территории Дании решена.
А накануне стало известно, что половина морского участка газопровода Baltic Pipe уже уложена по дну Балтийского моря. Об этом заявил польский газовый оператор Gaz-Sistem. «Суда, монтирующие Baltic Pipe на дне Балтики, проложили 140 километров, что составляет более половины 275-километрового маршрута подводного газопровода», — говорится в сообщении компании. Ожидается, что проект будет достроен в октябре 2022 года. По нему планируется поставлять из Норвегию в Польшу от пяти до десяти миллиардов кубометров газа в год. Для сравнения, общая мощность «Северного потока — 2» — 55 миллиардов кубометров в год.
Очевидно, главными заинтересантами газопровода Baltic Pipe являются Дания и Польша. Поляки к тому же еще не продлили соглашение с Россией на поставку российского газа, которое истекает в 2022 году. Польша последовательно выступает против достройки проекта «Северный поток-2». Польский политолог Якуб Корейба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что проект может поставить эту страну в зависимость от России. И особенно явно это может проявиться после ограничений Евросоюза на использование Польшей угля в качестве источника энергии. Он назвал альтернативы «Северному потоку -2» для Польши.
«Это, прежде всего, поставки СПГ, строительство газопровода Baltic Pipe через Данию в Норвегию, и использование норвежского газа, а в будущем поставок по нему из других стран. А также интерконнектор между странами Центральной и Восточной Европы, чтобы у каждой из стран было несколько источников газа, а не как сейчас российская "почти монополия"», - рассказал Корейба.
Впрочем, даже после достройки газопровода Baltic Pipe поляки не откажутся полностью от российского газа, заявил в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Слишком большие объемы закупки, и непонятны перспективы альтернатив. Они говорят, что построят газопровод Baltic Pipe. Даже начали его строить, хотя там образовались задержки. Но чем они будут заполнять эту трубу? Норвегия уже два года снижает объемы добычи. Никаких новых объемов для этого газопровода нет. Поэтому придется перекупать у других стран Европы. К тому же Европа требует от Польши отказываться от угля – Польша лидер по потреблению угля в Европе, - его тоже надо будет чем-то заменять. Так что, думаю, она продолжит покупать российский газ, только не по долгосрочным, а средне- и краткосрочным контрактам», - заключил эксперт.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил, почему Baltic Pipe не заменит «Северный поток-2» для Германии.
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