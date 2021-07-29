Цены на газ в Европе обновили рекордные значения

Отказ «Газпрома» увеличивать поставки газа через Украину в августе привел к росту цен на газ в Европе, биржевая стоимость приблизилась к отметке 500 долларов за 1 тысячу кубометров, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что это произошло, в том числе из-за низкого уровня запасов в европейских хранилищах и снижения поставок сжиженного газа в европейские страны.