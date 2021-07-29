Цены на газ в Европе обновили рекордные значения
Отказ «Газпрома» увеличивать поставки газа через Украину в августе привел к росту цен на газ в Европе, биржевая стоимость приблизилась к отметке 500 долларов за 1 тысячу кубометров, сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что это произошло, в том числе из-за низкого уровня запасов в европейских хранилищах и снижения поставок сжиженного газа в европейские страны.
Аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов подчеркнул, что снижение цен не стоит ждать до конца года, все будет зависеть от политики российской компании, также на цены влияет строительство «Северного потока-2», о серьезных изменениях можно будет говорить только после запуска газопровода.
Ранее двенадцать американских республиканцев из Сената во главе с Пэтом Туми поставили ультиматум Минфину США и Белому дому, требуя ввести новые санкции против газопровода «Северный поток — 2». Они написали открытое письмо главе американского Минфина Джанет Йеллен, которое цитирует агентство Bloomberg.
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