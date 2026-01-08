В Иране зафиксировали полное отключение интернета на фоне протестов
В Иране на фоне продолжающихся с конца прошлого года массовых протестов зафиксировано общенациональное отключение интернета. По данным сервиса мониторинга NetBlocks, в стране произошел масштабный сбой доступа к сети, которому предшествовало усиление мер цифровой цензуры, направленных на сдерживание протестной активности.
Как отмечают аналитики сервиса, первые признаки отключений были зафиксированы ранее в охваченном беспорядками городе Керманшах, где связь потерял один из магистральных интернет-провайдеров. Впоследствии перебои распространились и на другие регионы страны.
Позднее специалисты сообщили о переходе Тегерана и ряда других районов в режим фактического цифрового блэкаута. Сразу у нескольких провайдеров зафиксировано резкое падение уровня интернет-подключения.
В NetBlocks предупреждают, что происходящее может существенно ограничить возможности получения и распространения информации непосредственно из районов протестов по мере их расширения, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru