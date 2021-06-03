Дания отозвала разрешение на строительство газопровода-конкурента «Северного потока-2»

Датский Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe между Данией и Польшей. Об этом сообщает оператор транспортной системы Дании Energinet.

«Двенадцатого июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. 31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что управление по охране окружающей среды недостаточно изучило проблему защиты дикой природы при строительстве газопровода, и работы придется приостановить.

Кроме того, в Energinet считают, что из-за своего масштаба Baltic Pipe «не может не создавать неудобств».

Планировалось, что газопровод между Данией и Польшей запустят в 2022 году. Емкость Baltic Pipe не разглашается, однако известно, что она должна составить не менее 5 млрд кубометров в год. Польша продвигает газопровод в качестве замены российско-немецкому трубопроводу «Северный поток-2».

