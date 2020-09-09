В Германии объяснили, почему Польша не заменит «Северный поток-2»
Немецкий политолог в эфире НСН рассказал, как в Германии восприняли предложение Польши о Baltic Pipe вместо «Северного потока-2».
Предоставить Германии инфраструктуру будущего газопровода Baltic Pipe вместо «Северного потока-2» готовы власти Польши, если у Берлина возникнет такая потребность. Об этом заявил представитель польского правительства Петр Мюллер.
По его словам, Варшава сама создает инфраструктуру для своей энергетической безопасности, исходя из того, что европейская солидарность в этой сфере должна быть однозначной. А «Северный поток-2», по мнению Мюллера, противоречит идее энергетической безопасности.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, как в Германии восприняли такое предложение.
«Германия ответит полякам таким образом, что «с норвежцами у нас и так крупнейшее сотрудничество, что мы и так без проблем газ получаем». Газ там добывают в Северном море, и никакой гигантской трубы там не нужно. Хватает и объемов сжиженного газа оттуда и более мелких труб, которые уже проложены. А «Северный поток-2» - это мощная труба, которая будет транспортировать газ из Западной Сибири, с Ямала. Там газ дешевле, это громадные объемы, которые интересны Европе, интересны Германии. Других вариантов нет. Так будут отвечать немцы», - сказал Рар.
По его мнению, в Германии нет и не будет решения против «Северного потока-2».
«Германия все разрешения дала на этот проект. Выходить из него сложнее, чем в него войти, по разным техническим, юридическим соображениям. Да, политика может многое поменять и испортить. Но Навальный сейчас выздоравливает, обстановка меняется. Если он выздоровеет и тем более вернется назад в Россию, то главный раздражитель уйдет, что его пытались убить. Аргументация смягчится», - добавил собеседник НСН.
Он считает, что за этим предложением Варшавы может скрываться желание обеспечить свою энергетическую безопасность за чужой счет.
«Если поляки найдут деньги, чтобы строить этот Baltic Pipe, то пожалуйста. Европейский Союз оплачивает эту трубу, сами они строить не будут, в отличие от русских и немецких компаний, которые строят «Северный поток-2». Может быть, они пытаются сделать так, чтобы строительство Baltic Pipe оплатила Германия. Тогда это очень хитрый ход. Но в Германии помнят, что Польша играла на стороне американского сжиженного газа. Думаю, это пробный шар, который запустили поляки. Но запускают они его преждевременно», - заключил политолог.
Baltic Pipe - предлагаемый газопровод между Польшей и Данией, который должен быть завершен в 2022 году. Он должен соединить балтийское побережье Польши с норвежской газотранспортной сетью.
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