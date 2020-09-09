В Германии объяснили, почему Польша не заменит «Северный поток-2»

Предоставить Германии инфраструктуру будущего газопровода Baltic Pipe вместо «Северного потока-2» готовы власти Польши, если у Берлина возникнет такая потребность. Об этом заявил представитель польского правительства Петр Мюллер.

По его словам, Варшава сама создает инфраструктуру для своей энергетической безопасности, исходя из того, что европейская солидарность в этой сфере должна быть однозначной. А «Северный поток-2», по мнению Мюллера, противоречит идее энергетической безопасности.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, как в Германии восприняли такое предложение.

«Германия ответит полякам таким образом, что «с норвежцами у нас и так крупнейшее сотрудничество, что мы и так без проблем газ получаем». Газ там добывают в Северном море, и никакой гигантской трубы там не нужно. Хватает и объемов сжиженного газа оттуда и более мелких труб, которые уже проложены. А «Северный поток-2» - это мощная труба, которая будет транспортировать газ из Западной Сибири, с Ямала. Там газ дешевле, это громадные объемы, которые интересны Европе, интересны Германии. Других вариантов нет. Так будут отвечать немцы», - сказал Рар.