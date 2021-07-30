Дания: необходим способ превратить «Северный поток-2» в пиррову победу России

Западным странам надо сделать все, чтобы превратить российский проект «Северный поток-2» в пиррову победу РФ, пишет в статье для Berlingske экс-министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен.

«Северный поток – 2» могут запустить уже в 2021 году

По его словам, чтобы снизить угрозу зависимости от российского газа, необходимо как можно скорее достроить трубопровод из Норвегии в Польшу, что позволит «перекрыть кран», когда понадобится «надавить на Россию».

Политик также предложил в качестве альтернативы закупать сжиженный газ у США.

Ранее группа из 12 американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми написал открытое письмо Белому дому. В их заявлении указывается, что если новые санкции против газопровода «Северный поток 2» не будут введены, они блокируют назначение двух кандидатур своих оппонентов в Минфин.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГазопроводСеверный Поток-2Дания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры