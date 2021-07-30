Дания: необходим способ превратить «Северный поток-2» в пиррову победу России
Западным странам надо сделать все, чтобы превратить российский проект «Северный поток-2» в пиррову победу РФ, пишет в статье для Berlingske экс-министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен.
По его словам, чтобы снизить угрозу зависимости от российского газа, необходимо как можно скорее достроить трубопровод из Норвегии в Польшу, что позволит «перекрыть кран», когда понадобится «надавить на Россию».
Политик также предложил в качестве альтернативы закупать сжиженный газ у США.
Ранее группа из 12 американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми написал открытое письмо Белому дому. В их заявлении указывается, что если новые санкции против газопровода «Северный поток 2» не будут введены, они блокируют назначение двух кандидатур своих оппонентов в Минфин.
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