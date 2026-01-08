Ространснадзор начал проверку после возврата рейса Utair из Дубая

Ространснадзор приступил к контрольным мероприятиям в связи с инцидентом с самолетом авиакомпании Utair, который был вынужден прервать рейс из Дубая в Москву и вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, экипаж принял решение о возврате после фиксации вибрации одной из силовых установок во время полета. В службе подчеркнули, что ситуация с пассажирами находится на особом контроле.