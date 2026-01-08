Ространснадзор начал проверку после возврата рейса Utair из Дубая
Ространснадзор приступил к контрольным мероприятиям в связи с инцидентом с самолетом авиакомпании Utair, который был вынужден прервать рейс из Дубая в Москву и вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительной информации, экипаж принял решение о возврате после фиксации вибрации одной из силовых установок во время полета. В службе подчеркнули, что ситуация с пассажирами находится на особом контроле.
В Ространснадзоре уточнили, что проводится проверка соблюдения авиаперевозчиком требований по информированию пассажиров, а также правил их размещения и обслуживания в условиях вынужденной задержки рейса.
Инцидент произошел 8 января. Самолет вылетел из Дубая в 15:48 мск и должен был прибыть в московский аэропорт Внуково в 21:15 мск, однако вернулся в пункт отправления. В авиакомпании сообщили, что причиной стали технические обстоятельства. После выработки топлива воздушное судно благополучно приземлилось, пассажиры и члены экипажа не пострадали, передает «Радиоточка НСН».
