Ространснадзор начал проверку после возврата рейса Utair из Дубая

Ространснадзор приступил к контрольным мероприятиям в связи с инцидентом с самолетом авиакомпании Utair, который был вынужден прервать рейс из Дубая в Москву и вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, экипаж принял решение о возврате после фиксации вибрации одной из силовых установок во время полета. В службе подчеркнули, что ситуация с пассажирами находится на особом контроле.

СМИ: Вылетевший из Дубая в Москву самолет Utair подал сигнал бедствия

В Ространснадзоре уточнили, что проводится проверка соблюдения авиаперевозчиком требований по информированию пассажиров, а также правил их размещения и обслуживания в условиях вынужденной задержки рейса.

Инцидент произошел 8 января. Самолет вылетел из Дубая в 15:48 мск и должен был прибыть в московский аэропорт Внуково в 21:15 мск, однако вернулся в пункт отправления. В авиакомпании сообщили, что причиной стали технические обстоятельства. После выработки топлива воздушное судно благополучно приземлилось, пассажиры и члены экипажа не пострадали, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Wikimedia Commons
ТЕГИ:ДубайМоскваСамолеты

Горячие новости

Все новости

партнеры