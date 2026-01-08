Директор Кузьмина опроверг сообщения о плохом самочувствии певца
Информация о том, что народному артисту России Владимиру Кузьмину стало плохо после концерта в Москве, не соответствует действительности. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор музыканта Александр Сябро.
Он заявил, что состояние артиста не вызывало опасений и после выступления с ним все было в порядке. Таким образом, сообщения о проблемах со здоровьем певца не подтвердились.
Ранее Telegram-канал Shot распространил информацию о том, что Кузьмину якобы стало плохо после концерта в столичном клубе «Академ джаз».
По словам представителя артиста, эти сведения не имеют под собой оснований, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Директор Кузьмина опроверг сообщения о плохом самочувствии певца
- Суд в США отказал Вайнштейну в новом разбирательстве
- Ространснадзор начал проверку после возврата рейса Utair из Дубая
- Лукашенко заявил о подкупе и предательстве при вывозе Мадуро из Венесуэлы
- СМИ: США могут признать новое правительство Венесуэлы для привлечения инвестиций
- Херш назвал нефть ключевой целью операции США в Венесуэле
- СМИ: В США заявили о риске финансового коллапса Венесуэлы в ближайшие недели
- США объявили о выходе из Зеленого климатического фонда ООН
- США выступили против влияния России и Ирана в Венесуэле
- Гладков: Глава Грайворонского округа пострадал при атаке дрона ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru