Директор Кузьмина опроверг сообщения о плохом самочувствии певца

Информация о том, что народному артисту России Владимиру Кузьмину стало плохо после концерта в Москве, не соответствует действительности. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор музыканта Александр Сябро.

Он заявил, что состояние артиста не вызывало опасений и после выступления с ним все было в порядке. Таким образом, сообщения о проблемах со здоровьем певца не подтвердились.