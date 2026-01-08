Директор Кузьмина опроверг сообщения о плохом самочувствии певца

Информация о том, что народному артисту России Владимиру Кузьмину стало плохо после концерта в Москве, не соответствует действительности. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор музыканта Александр Сябро.

Он заявил, что состояние артиста не вызывало опасений и после выступления с ним все было в порядке. Таким образом, сообщения о проблемах со здоровьем певца не подтвердились.

Ранее Telegram-канал Shot распространил информацию о том, что Кузьмину якобы стало плохо после концерта в столичном клубе «Академ джаз».

По словам представителя артиста, эти сведения не имеют под собой оснований, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
