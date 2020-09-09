«Газовый каннибализм». Польше ответили на замену «Северного потока-2»

У поляков не будет свободных мощностей в газопроводе Baltic Pipe, чтобы раздавать газ другим странам Европы, сообщил в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, ни о какой системе солидарности здесь говорить нельзя. Более того, приведет это к тому, что поляки будут «отбирать» газ у других европейцев.

«Польша заявила, что в 2022 году откажется от закупок российского газа, значит, ей нужны другие источники. Они говорят, что будут покупать 10 млрд кубов газа в Норвегии. Но если ты хочешь еще что-то передавать соседям, то значит, тебе самому не хватит. Самая большая проблема в Baltic Pipe – загрузка газопровода, потому что в Норвегии добыча газа уже не растет. К 2022 году она, скорее всего, будет уже падать. Сами норвежцы это признают. То есть, если вы хотите Baltic Pipe загрузить, то вам надо сокращать поставки в другие газопроводы, которые идут из Норвегии в Европу», - сказал Юшков, добавив, что пострадают при этом либо Великобритания, либо Нидерланды, либо Бельгия, а в конечном итоге и сами немцы.

«Сейчас у Германии источники поставки газа – Россия и Норвегия. Получается, что норвежцы будут меньше поставлять газа в страны Западной Европы, в том числе в Германию, - пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности. - Поэтому Baltic Pipe – это труба, которая отберет норвежский газ у Германии, а не даст им его. По сути, это европейский газовый каннибализм».