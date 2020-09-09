«Газовый каннибализм». Польше ответили на замену «Северного потока-2»
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности рассказал НСН, почему польский газопровод не сможет заменить «Северный поток-2».
Власти Польши пообещали предоставить Германии инфраструктуру газопровода Baltic Pipe вместо «Северного потока-2», если будет такая потребность. Об этом заявил представитель польского правительства Петр Мюллер. По его словам, Варшава сама готовит инфраструктуру для своей энергетической безопасности, но исходит из того, что европейская солидарность в этой сфере должна быть однозначной, передает РИА Новости. Мюллер отметил, что «Северный поток-2» противоречит идее энергетической безопасности.
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У поляков не будет свободных мощностей в газопроводе Baltic Pipe, чтобы раздавать газ другим странам Европы, сообщил в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, ни о какой системе солидарности здесь говорить нельзя. Более того, приведет это к тому, что поляки будут «отбирать» газ у других европейцев.
«Польша заявила, что в 2022 году откажется от закупок российского газа, значит, ей нужны другие источники. Они говорят, что будут покупать 10 млрд кубов газа в Норвегии. Но если ты хочешь еще что-то передавать соседям, то значит, тебе самому не хватит. Самая большая проблема в Baltic Pipe – загрузка газопровода, потому что в Норвегии добыча газа уже не растет. К 2022 году она, скорее всего, будет уже падать. Сами норвежцы это признают. То есть, если вы хотите Baltic Pipe загрузить, то вам надо сокращать поставки в другие газопроводы, которые идут из Норвегии в Европу», - сказал Юшков, добавив, что пострадают при этом либо Великобритания, либо Нидерланды, либо Бельгия, а в конечном итоге и сами немцы.
«Сейчас у Германии источники поставки газа – Россия и Норвегия. Получается, что норвежцы будут меньше поставлять газа в страны Западной Европы, в том числе в Германию, - пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности. - Поэтому Baltic Pipe – это труба, которая отберет норвежский газ у Германии, а не даст им его. По сути, это европейский газовый каннибализм».
Своим предложением Польша к тому же поднимет цены на норвежский газ.
«Это приведет к повышению цены на норвежский газ, поэтому поляки еще по сути и цены поднимают. Сами таким экономическим мазохизмом занимаются, и других к этому подталкивают», - отметил Юшков, назвав Baltic Pipe проблемным газопроводом, который в принципе не может заменить «Северный поток-2».
«Поляки пытаются успокоить немцев, потому что Германия вступает за «Северный поток-2», для нее это важный газопровод, немецкие компании вложили в него уже очень много денег. Это какая-то издевка со стороны поляков, потому что все прекрасно понимают, что это разные газопроводы. Они говорят – мы вам вместо «Северного потока-2» дадим Baltic Pipe. Как вы дадите?! Там 55 млрд кубометров газа для всей Европы, а здесь 10 млрд, и то непонятно, откуда в «Балтийской трубе» газ возьмется. Это же издевательство просто!» - считает эксперт.
Польша рассчитывает достроить Baltic Pipe к 2022 году, чтобы синхронизировать ввод нового проекта с завершением контракта с Газпромом.
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