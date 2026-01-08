Лукашенко заявил о подкупе и предательстве при вывозе Мадуро из Венесуэлы

Вывоз президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими спецслужбами стал возможен из-за подкупа, сговора и предательства, в которых участвовали как военные, так и гражданские лица. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, операция сопровождалась договоренностями и выплатами денег людям внутри Венесуэлы, включая представителей силовых структур и гражданского сектора. Лукашенко отметил, что, по его оценке, в происходящем имели место согласованные действия и измена, без которых реализация операции была бы невозможна.