Лукашенко заявил о подкупе и предательстве при вывозе Мадуро из Венесуэлы
Вывоз президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими спецслужбами стал возможен из-за подкупа, сговора и предательства, в которых участвовали как военные, так и гражданские лица. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, операция сопровождалась договоренностями и выплатами денег людям внутри Венесуэлы, включая представителей силовых структур и гражданского сектора. Лукашенко отметил, что, по его оценке, в происходящем имели место согласованные действия и измена, без которых реализация операции была бы невозможна.
Белорусский лидер также подчеркнул, что считает венесуэльский народ дружественным, напомнив о сотрудничестве двух стран в период правления Уго Чавеса и совместной работы с Николасом Мадуро. Он указал, что неоднократно бывал в Венесуэле и лично знал ее руководителей.
Помимо этого, Лукашенко выразил мнение, что возможная наземная военная операция США в Венесуэле обернется для Вашингтона неудачей. По его оценке, такой сценарий может стать для Соединенных Штатов аналогом войны во Вьетнаме и не приведет к достижению поставленных целей, передает «Радиоточка НСН».
