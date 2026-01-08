Суд в США отказал Вайнштейну в новом разбирательстве

Суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство продюсера Харви Вайнштейна о проведении нового судебного разбирательства по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на принятое судебное решение.

Защита настаивала на повторном процессе, указывая на нарушения, допущенные во время обсуждения вердикта присяжными. Адвокаты утверждали, что давление внутри коллегии повлияло на итоговое решение.