Суд в США отказал Вайнштейну в новом разбирательстве

Суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство продюсера Харви Вайнштейна о проведении нового судебного разбирательства по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на принятое судебное решение.

Защита настаивала на повторном процессе, указывая на нарушения, допущенные во время обсуждения вердикта присяжными. Адвокаты утверждали, что давление внутри коллегии повлияло на итоговое решение.

Присяжные вновь признали Вайнштейна виновным в изнасиловании

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, двое присяжных после вынесения приговора заявили, что не считали Вайнштейна виновным, однако проголосовали за обвинительный вердикт из-за вербального давления со стороны других членов жюри.

Суд, однако, не счел эти доводы достаточным основанием для нового рассмотрения дела, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СШАСудХарви Вайнштейн

Горячие новости

Все новости

партнеры