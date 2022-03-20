Открыт ящик Пандоры. Взаимные санкции приведут к мировому кризису

Россияне могут столкнуться с ухудшением уровня жизни в ближайшее время, однако ради будущего своих детей они должны «затянуть пояса», отметила завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Если дефолт произойдет, это отразится на обычных гражданах тем, что у нас курс доллара будет очень высокий, и неизвестно, будет ли вообще купля-продажа долларов гражданам доступна. Отразится в падении наших реальных доходов, естественно, станет жизнь тяжелее. Опять-таки, смотреть надо с точки зрения нашего будущего. Если мы сохранимся в той же экономической модели, когда мы превратились в сырьевой придаток, мы видим, как нам легко обрезают наши технологические взаимосвязи, фактически парализуя нашу экономику… Для того, чтобы мы снова стали крепкой страной, нам, конечно, нужно выйти из этой модели. Если сегодня наши доходы уменьшатся, то завтра при наличии нового подхода к экономике они начнут не просто медленно и верно расти, но у нас будет будущее для наших детей внуков. А вот если мы через 3-5 месяцев вернемся к той же модели, но уже со значительно упавшими доходами, тогда уже следующий удар станет для нас последним. Это очень серьезный вопрос, поэтому ничего страшного. Мы много погуляли, хорошо пожили – время пришло затянуть пояса и работать для наших детей и внуков, а не просто наслаждаться жизнью», - посоветовала экономист.