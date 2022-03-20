Открыт ящик Пандоры. Взаимные санкции приведут к мировому кризису
Экономисты и аналитики рынка считают, что следствием взаимных санкций станет передел глобального рынка. Он ударит по населению.
Глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман заявил, что из-за ситуации на Украине возникла угроза мирового экономического кризиса. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.
Хоффман считает, чем дольше будет идти спецоперация, тем «масштабнее будут последствия», сообщает RT.
«Мы должны использовать все средства, чтобы предотвратить кризис мировой экономики», — цитирует его ТАСС.
При этом министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что немцы должны есть меньше мяса, сообщил Spiegel. Этот способ борьбы с Россией предложил немецкий политик.
По этому поводу в России поиронизировали в своих Telegram-каналах заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«И это ведь только часть правды. Жаль, он рассказал немцам всё до конца: им ещё надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России. Скажем так», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
«Правильно. Пора менять национальные привычки немцев! Долой мясо и колбасу!», - написал Медведев в своём Telegram-канале.
Обоюдные ограничения на экспорт энергоносителей больно ударят по глобальному рынку, хотя ограничения на экспорт нефти пережить будет проще, пояснил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Возможно, Россия заранее введет санкции и не будет поставлять свои ресурсы в Великобританию, правительство разработало подобные меры. Другие страны, наоборот, мы видим, что выступают резко против ограничения торговли с Россией. Германия заявила, что автомобили все остановятся, если не покупать. Частично запретить российские углеводороды невозможно, потому что Россия в ответ сама введет полный запрет. Американцы в этом плане такой ящик Пандоры открыли… А сейчас мы можем сказать, что и уран не будем поставлять, в ответ могут быть еще какие-то ограничения, и вот этот вот обмен ударами может привести к тому, что Россия и Запад вообще перестанут торговать углеводородами, что приведет к глобальному энергетическому и экономическому кризису», - подытожил аналитик.
Россияне могут столкнуться с ухудшением уровня жизни в ближайшее время, однако ради будущего своих детей они должны «затянуть пояса», отметила завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Если дефолт произойдет, это отразится на обычных гражданах тем, что у нас курс доллара будет очень высокий, и неизвестно, будет ли вообще купля-продажа долларов гражданам доступна. Отразится в падении наших реальных доходов, естественно, станет жизнь тяжелее. Опять-таки, смотреть надо с точки зрения нашего будущего. Если мы сохранимся в той же экономической модели, когда мы превратились в сырьевой придаток, мы видим, как нам легко обрезают наши технологические взаимосвязи, фактически парализуя нашу экономику… Для того, чтобы мы снова стали крепкой страной, нам, конечно, нужно выйти из этой модели. Если сегодня наши доходы уменьшатся, то завтра при наличии нового подхода к экономике они начнут не просто медленно и верно расти, но у нас будет будущее для наших детей внуков. А вот если мы через 3-5 месяцев вернемся к той же модели, но уже со значительно упавшими доходами, тогда уже следующий удар станет для нас последним. Это очень серьезный вопрос, поэтому ничего страшного. Мы много погуляли, хорошо пожили – время пришло затянуть пояса и работать для наших детей и внуков, а не просто наслаждаться жизнью», - посоветовала экономист.
В России объявят дефолт уже на следующей неделе, но этот дефолт – ненастоящий, заявил «Радиоточке НСН» экономист Василий Колташов.
«На самом деле, дефолт в России сейчас произойти не может: очевидна платежеспособность государства. В то же время очевидно, что этот дефолт, который нам, скорее всего, объявят – возможно, на следующей неделе – он выглядит как обзывание соседа. Вот не нравится вам сосед, и вы говорите: он шизофреник. К психиатрии это не имеет никакого отношения. Просто вам сосед не нравится, вы с ним в ссоре. Так и Запад: они говорят, что ввели против них санкции, а еще говорим, что у них дефолт. К реальным финансам это не имеет отношения, но может быть использовано в качестве давления на рубль», - отметил Колташов.
Ранее Василий Колташов в эфире НСН раскрыл возможный ответ России на санкции США. «Если дойдет до разрыва дипотношений, то Россия сможет применить освобождение американской интеллектуальной собственности, которая нанесет экономике США ущерб в 10 триллионов долларов», - сказал собеседник НСН.
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