Ушедший в возрасте 64 лет московский регги-музыкант Герберт Моралес прорубил путь этому жанру в России. При этом ему удалось вплести в него русскую и православную культуру. Об этом в беседе с НСН рассказал музыкальный обозреватель Денис Ступников.

Один из самых известных российских регги-музыкантов Герберт Моралес скончался на 65 году. На российской регги-сцене он считается культовым артистом. Моралес был одним из тех, кто наравне с группой «Комитет охраны тепла» (К.О.Т.) занимался популяризацией жанра в России. Образ Моралеса был ярким и запоминающимся – он носил длинные дреды и часто мелькал на телеэкранах в начале нулевых. При этом на своих концертах музыкант исполнял не только регги, но и романсы Александра Вертинского.

Денис Ступников рассказал, можно ли назвать Герберта Моралеса первопроходцем жанра и действительно ли ему удалось стать культовым персонажем на российской сцене.