«Чистый русский регги»: Ступников о роли Герберта Моралеса в музыкальной культуре
Русский регги базируется в Москве, и Jah Division Герберта Моралеса его олицетворяет, сказал НСН Денис Ступников.
Ушедший в возрасте 64 лет московский регги-музыкант Герберт Моралес прорубил путь этому жанру в России. При этом ему удалось вплести в него русскую и православную культуру. Об этом в беседе с НСН рассказал музыкальный обозреватель Денис Ступников.
Один из самых известных российских регги-музыкантов Герберт Моралес скончался на 65 году. На российской регги-сцене он считается культовым артистом. Моралес был одним из тех, кто наравне с группой «Комитет охраны тепла» (К.О.Т.) занимался популяризацией жанра в России. Образ Моралеса был ярким и запоминающимся – он носил длинные дреды и часто мелькал на телеэкранах в начале нулевых. При этом на своих концертах музыкант исполнял не только регги, но и романсы Александра Вертинского.
Денис Ступников рассказал, можно ли назвать Герберта Моралеса первопроходцем жанра и действительно ли ему удалось стать культовым персонажем на российской сцене.
«В России – один в поле воин. Одиночки у нас зачастую знаменовали собой какой-нибудь жанр и возглавляли его. Нередко такие одиночки находили друг друга, объединялись и создавали группы. Вспомним сибирский панк: Егор Летов, Янка Дягилева и Черный Лукич, которые какое-то время держались вместе и создали целое движение. Или русскоязычный панк в Казахстане: “Адаптация”, “Ермен Анти”, “Западный фронт”, “Корней” – тоже создали целое движение, будучи в Актюбинске. Та же ситуация была с К.О.Т. и ее лидером Сергеем “Олди” Белоусовым. Герберт Моралес ведь сначала был там гитаристом, то есть человеком не первым. С другой стороны, Олди был человеком мрачным, это достаточно близко к корневому регги. На Моралеса это в какой-то мере тоже повлияло, но все-таки он солнечную, романтическую стезю в свое творчество вплел и аккуратно реанимировал в своем варианте русского регги. И поэтому его, конечно, можно назвать первопроходцем. Можно даже сказать, что русский регги базируется в Москве, и Jah Division его олицетворяет», – считает Ступников.
По мнению критика, сочетание регги, романсов Вертинского и кубинской эстетики в творчестве Моралеса создавало цельный образ, и это не должно удивлять.
«Наши русские песни – распевные и грустные. Регги, может быть, не настолько грустный в исполнении Геры Моралеса, но размеренный и распевный абсолютно точно. Надрывность и распевность Вертинского помноженные на размеренность и напевность Jah Division, конечно, создавало цельный образ. Да и вообще любят у нас упрекать музыкантов в каких-то прозападнических настроениях, в том, что они любят чужую культуру, но недооценивают свою. И наверняка найдется человек, который скажет: “зачем нам этот регги?”. Но дело-то как раз в том, что регги Геры Моралеса был заряжен чистой русской традицией. И исполнением Вертинского он только подчеркивал свою русскую национальную идентичность, даже несмотря на то, что кубинская кровь в нем тоже текла», – объяснил Ступников.
Последние несколько лет Герберт Моралес жил в Израиле, и скончался именно там. При этом критик обратил внимание на одну важную деталь, связанную в том числе и с этим.
«Мы же знаем, что регги и православие тоже достаточно близкие вещи, ведь само растафарианство, можно сказать, на эфиопском православии базируется. И мне как верующему человеку было приятно видеть новость о том, что хотя Геру Моралеса и похоронят в Израиле, но прощальная панихида по нему пройдет в Донском монастыре в Москве. И эта ориентация Моралеса на русскую и православную культуру – к счастью, не прошла незамеченной понимающими людьми. Надеюсь, что и дальше каким-то образом будет культивироваться память об этом невероятном синтезе, который он создал в своем творчестве», – отметил Ступников.
Что касается места Герберта Моралеса на российской сцене, то тут критик не стал преувеличивать значение музыканта.
«Он пробил путь регги в России. Его новаторство в этом жанре сложно переоценить. Однако на сегодняшний день фигура Геры Моралеса – нишевая. Посмотрев на дискографию Jah Division, я с удивлением для себя отметил, что там просто какой-то бардак, и ни о какой культовости в общем-то там речи и нет. Но если его наследники займутся нормальным изданием, каталогизацией, может быть, выпустят что-то на виниле или хотя бы на CD – это будет шикарно. И может быть, они откроют для нас какие-то совершенно новые находки и яркие песни, которые мы либо вообще не слышали, либо просто не расслышали в силу плохого промоушена», – добавил Ступников.
Ранее НСН сообщала, что Герберт Моралес родился в 1961 году в Москве в семье кубинского революционера и соратника Эрнесто Че Гевары Леопольдо Моралеса. В конце 80-х годов он основал коллектив Jah Division. Группа выступала не только в России, но и за ее пределами, в том числе в Латвии, Германии, Польше, Черногории, Эстонии, Индии и странах СНГ.
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