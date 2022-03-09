«Время затянуть пояса»: Экономист Ведута оценила риск дефолта в РФ

Дефолт в России возможен, однако это может стать шансом для ухода от сырьевой экономической модели в стране, считает экономист Елена Ведута.

Россияне могут столкнуться с ухудшением уровня жизни в ближайшее время, однако ради будущего своих детей они должны «затянуть пояса», отметила завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Международное рейтинговое агентство Fitch 9 марта понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте. Рейтинг «C» отражает позицию Fitch о неизбежности суверенного дефолта.

«Подарок» к 8 марта: Какие бренды ушли и остались в России за выходные
«Если дефолт произойдет, это отразится на обычных гражданах тем, что у нас курс доллара будет очень высокий, и неизвестно, будет ли вообще купля-продажа долларов гражданам доступна. Отразится в падении наших реальных доходов, естественно, станет жизнь тяжелее. Опять-таки, смотреть надо с точки зрения нашего будущего. Если мы сохранимся в той же экономической модели, когда мы превратились в сырьевой придаток, мы видим, как нам легко обрезают наши технологические взаимосвязи, фактически парализуя нашу экономику. А нам необходимо понимать, что мы должны самостоятельно развивать новые технологии, потому что импортозамещения не получилось, оно не может получиться в рамках действующей модели. Для того, чтобы мы снова стали крепкой страной, нам, конечно, нужно выйти из этой модели. Если сегодня наши доходы уменьшатся, то завтра при наличии нового подхода к экономике они начнут не просто медленно и верно расти, но у нас будет будущее для наших детей внуков. А вот если мы через 3-5 месяцев вернемся к той же модели, но уже со значительно упавшими доходами, тогда уже следующий удар станет для нас последним. Это очень серьезный вопрос, поэтому ничего страшного. Мы много погуляли, хорошо пожили – время пришло затянуть пояса и работать для наших детей и внуков, а не просто наслаждаться жизнью», - посоветовала экономист.

При этом Ведута добавила, что риск дефолта в России действительно повысился.

«Были ошибки у ЦБ, потому что золото вывезли в огромном количестве… В принципе, когда ситуация в стране сложная, руководители государств объявляют о том, что не могут платить по долгам. Это было в истории США, когда президент Франклин Рузвельт наложил мораторий на выплату долгов. Такая практика общепринятая. Если западные страны нас загоняют в угол, то мы в ответ совершенно спокойно можем заморозить выплату долгов до выхода из чрезвычайной ситуации, а когда мы выйдем – время покажет», - заявила она.
Где дно? Россиянам дали рекомендации на фоне изменения курса рубля

По словам экономиста, руководство страны делает необходимые шаги по стабилизации ситуации, однако необходимо работать дальше.

«Правительство в оперативном режиме пытается решать проблемы, выкупает упавшие в цене акции, мы тем самым национализируем наши предприятия, в данном случае все правильно. Но у нас должны быть стратегические шаги предприняты по обеспечению развития нашей экономики, чтобы не оправдались такие слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что мы «находимся в свободном падении». Чтобы нам уйти от такого падения, нам нужно создание центра стратегического планирования при президенте РФ с той целью, чтобы новые условия обеспечивали движение экономики вперед. Это главная задача, движение вперед к росту как реальных доходов граждан, так и к укреплению нацбезопасности. Такой же штаб был создан во время Великой депрессии в США, уже такие примеры в истории были. В нашей стране навыки по планированию экономики есть, и это нам поможет», - заключила специалист.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска предположил, что Россию ждет «жесточайший кризис» не менее, чем на три года из-за украинского кризиса. Выступая на Красноярском экономическом форуме, предприниматель подчеркнул, что «железный занавес» вокруг России уже опустился.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:СанкцииУкраинаРоссияДефолт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры