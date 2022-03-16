«Что будет через полгода - неизвестно»: Россиянам с деньгами дали совет
Финансист Павел Медведев рекомендует хранить рубли в банках, но недолго.
Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» в сложившейся экономической ситуации рекомендовал россиянам на полгода положить свободные деньги в банк под 20% и посоветовал «не связываться» с иностранной валютой.
«Я думаю, что рубль становится самой надежной валютой. Центральный банк РФ очень сильно поднял свою ставку, и банки тоже. К сожалению, существует не так много людей, у которых есть свободные деньги. Но, если эти средства имеются, мне кажется, сегодня самый надежный способ - разместить их на короткий срок, например, на полгода, в банк под 20%. Это не позволит обогнать инфляцию, но позволит пробежать по ее следам. То есть потери будут, но незначительные. Но больше, чем на полгода, я не стал бы связывать деньги, потому что неизвестно, что потом произойдет», - отметил он.
Финансист считает, что сейчас не следует держать деньги в иностранной валюте.
«Мне кажется, сейчас связываться с иностранной валютой крайне опасно. В принципе, сегодня и легального способа практически нет. Потому что покупать иностранную валюту фактически нельзя. К тому же, мы видим, что она стала очень ненадежной. Фактически в банке со своего счета можно получить не больше десяти тысяч долларов. Уже поступают жалобы от людей, у которых на счету лежат тысяча-две долларов. Приходится биться головой об стену, а получить деньги не удается. Или же удается, но с очень большими дополнительными затратами. Вот и оказывается, что сейчас в России самая удобная валюта – это рубль», - заключил Медведев.
Ранее завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что в результате кризиса мир разделится на группы, в которых будет действовать своя валюта, рассчитанная методом валютной корзины, и если Россия первой пойдет по такому пути, то она скоро преодолеет переломный момент.
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