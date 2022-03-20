Немцев призвали есть меньше мяса для противостояния России

По его словам, Москва «использует свою экспортную мощь», а значит употребление меньшего количества мяса могло бы стать вкладом немцев в противостояние политике России. Оздемир призвал граждан Германии сознательно делать покупки, чтобы выбрасывать меньше продуктов.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что коллапса из-за западных санкций в российской экономике не будет. По его словам, предыдущие санкции пошли России на пользу. В стране началось импортозамещение во всех отраслях, включая наукоемкие.

