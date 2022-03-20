Немцев призвали есть меньше мяса для противостояния России
Жители Германии должны есть меньше мяса, сообщил Spiegel министр сельского хозяйства страны Джем Оздемир.
По его словам, Москва «использует свою экспортную мощь», а значит употребление меньшего количества мяса могло бы стать вкладом немцев в противостояние политике России. Оздемир призвал граждан Германии сознательно делать покупки, чтобы выбрасывать меньше продуктов.
Напомним, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что коллапса из-за западных санкций в российской экономике не будет. По его словам, предыдущие санкции пошли России на пользу. В стране началось импортозамещение во всех отраслях, включая наукоемкие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru