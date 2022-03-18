«Давайте без иллюзий»: Что экономисты советуют россиянам в кризис
Россияне нервно скупают золотые слитки и бронируют банковские ячейки, чтобы спасти накопленные годами деньги.
Непредсказуемая экономическая ситуация заставляет россиян задуматься о том, что делать с имеющимися денежными средствами. Специалисты расходятся во мнениях, раздают советы только в «индивидуальном порядке» и с осторожностью.
Традиционной кризисной валютой вот уже много лет является доллар, на который, по мнению ряда экспертов, можно рассчитывать в нестабильные времена.
При этом сегодня экономисты спорят о судьбе признанной во всем мире валюты – не подорвет ли доверие к доллару рекордная для США инфляция и излишне жесткие санкции?
Владимир Путин уже заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией, что подорвало доверие к доллару как к основной резервной валюте.
Завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметила, что в результате кризиса мир разделится на группы, в которых будет действовать своя валюта, рассчитанная методом валютной корзины, а судьба доллара непредсказуема.
«А не так, как сегодня: одна страна рисует доллар, который ничего не стоит, и в обмен на нарисованную пустоту получает все материальные ресурсы других стран. Видимо, общество интуитивно будет выходить на новые принципы управления», - рассказала она.
При этом россияне оказались в ситуации, когда вариантов «остановиться на долларе» не так много. Центральный Банк России установил временный порядок выдачи денег с валютных депозитов или счетов граждан, а также попросил кредитные учреждения страны усилить контроль за перекупщиками и операциями в валюте.
В свою очередь, финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что в состоянии тряски доллар скоро может утратить свои ведущие мировые позиции.
«Если мы увидим панику и то, что американская финансовая система начнет трястись, вот тогда будут большие проблемы. Например, если они начнут действовать как российский Центробанк, будут закрывать торги или еще что-нибудь», - объяснил эксперт.
По мнению специалистов, Россия в экономическом смысле попадает в изоляцию от других стран (с долларом и евро), а, значит, рассчитывать можно только на отечественную валюту.
Так, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» в сложившейся экономической ситуации рекомендовал россиянам «не связываться» с иностранной валютой и на полгода положить свободные деньги в банк под 20%.
«Я думаю, что рубль становится самой надежной валютой. Центральный банк РФ очень сильно поднял свою ставку, и банки тоже. К сожалению, существует не так много людей, у которых есть свободные деньги. Но, если эти средства имеются, мне кажется, сегодня самый надежный способ - разместить их на короткий срок, например, на полгода, в банк под 20%. Это не позволит обогнать инфляцию, но позволит пробежать по ее следам», - добавил он.
Другим надежным вариантом для вложений эксперты сегодня называют золото. Предпосылок для снижения цен на золото пока нет, так что его покупка может быть для россиян интересным активом, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич.
9 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на слитки золота для физических лиц.14 марта он подписал закон, разрешающий физлицам за валюту приобретать у банков золотые слитки.
В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев объяснил, что скупать слитки необязательно, деньги можно просто конвертировать в золото.
«Для того, чтобы купить золото, не надо снимать деньги с вкладов. Их можно просто конвертировать в золото. Его, кроме государственного запаса, достаточно много и в коммерческих банках. Так что есть что продавать. За десять лет цена на золото поднялась почти вдвое. Оно не прыгает сильно, но зато стабильно растет, потому что есть мировая инфляция, которая заставляет цену на золото на мировом рынке подниматься», - объяснил он.
При этом граждане, теряясь в догадках о том, что делать с золотом дальше, иногда предпочитают просто снять наличные средства, чтобы хранить их на «черный день».
О том, что делать с наличными деньгами рассказал эксперт по комплексной безопасности Андрей Павлов. По его словам, дома опасно хранить наличные деньги на сумму более полумиллиона рублей, а обезопасить себя можно хитростью и тайниками.
«Тайник должен быть креативным и необычным, потому что преступники все стандартные места знают. Банки из-под кофе, бачки туалета, холодильники и прочее, - это все не работает. Дополнительно можно сделать фальшивый тайник и наложить в сейф бижутерию, недействующие банковские карточки, насыпать мелочи. Это будет «психологический тайник», - посоветовал эксперт в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Но не все рискуют хранить денежные средства дома, банки сообщают о значительном росте спроса на банковские ячейки. В частности, в марте клиенты стали примерно в два раза чаще интересоваться банковскими ячейками по сравнению со средним ежедневным значением февраля. Россияне предпочитают хранить за дверцами сейфов в первую очередь наличные деньги и драгоценные металлы.
Кажется, что вариантов «вложений» не так много, а эксперты сходятся в одном: способа обогнать нынешнюю инфляцию нет. При этом туроператоры нескромно намекают на рост цен на летние путевки на 20-30% и призывают граждан купить поездку на море заранее (ведь деньги все равно обесценятся).
«Давайте без иллюзий. Когда все вокруг дорожает, невозможно ждать сохранения прежних цен на отдых», - отмечает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
А вот с покупкой или продажей недвижимости эксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», советуют не спешить до завершения спецоперации на Украине.
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