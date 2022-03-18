«Давайте без иллюзий»: Что экономисты советуют россиянам в кризис

Непредсказуемая экономическая ситуация заставляет россиян задуматься о том, что делать с имеющимися денежными средствами. Специалисты расходятся во мнениях, раздают советы только в «индивидуальном порядке» и с осторожностью.

Традиционной кризисной валютой вот уже много лет является доллар, на который, по мнению ряда экспертов, можно рассчитывать в нестабильные времена.

При этом сегодня экономисты спорят о судьбе признанной во всем мире валюты – не подорвет ли доверие к доллару рекордная для США инфляция и излишне жесткие санкции?

Владимир Путин уже заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией, что подорвало доверие к доллару как к основной резервной валюте.