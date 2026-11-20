Глава республики рассуждал о перспективах вступления Киева в НАТО и заявил, что на фоне позиции Москвы этот вопрос вновь становится актуальным. В ходе выступления он произнес «для нас, украинцев», после чего поправился и уточнил, что имеет в виду европейцев.



Президент Пятой республики напомнил, что после завершения конфликта Украина будет иметь многочисленную армию и современное вооружение, а ее возможное присутствие в альянсе якобы могло бы стать одним из факторов долгосрочной безопасности Европы.



Недавно Макрон говорил, что Киев должен занять «законное место» в НАТО.

