В Китае обвинили НАТО в украинском кризисе
Агрессивное расширение НАТО на восток стало причиной начала кризиса на Украине. Об этом пишет китайская газета Global Times.
Как отмечается в материале, альянс не может осуждать действия России, поскольку сам развязал большое количество жестоких военных конфликтов, пишет «Свободная пресса». Global Times, в частности, напомнила о бомбардировках Югославии в 1999 году.
Газета пишет, что НАТО действует неразумно и довольно зловеще, оказывая давление на другие страны и заставляя их выступать против России. По мнению автора материала, Североатлантический альянс давно пора было ликвидировать, отмечает телеканал «360».
«Руки НАТО обагрены кровью, а сам блок долгое время представляет серьезную угрозу глобальной и региональной безопасности», — подчеркивает газета.
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