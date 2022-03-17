Как отмечается в материале, альянс не может осуждать действия России, поскольку сам развязал большое количество жестоких военных конфликтов, пишет «Свободная пресса». Global Times, в частности, напомнила о бомбардировках Югославии в 1999 году.

Газета пишет, что НАТО действует неразумно и довольно зловеще, оказывая давление на другие страны и заставляя их выступать против России. По мнению автора материала, Североатлантический альянс давно пора было ликвидировать, отмечает телеканал «360».

«Руки НАТО обагрены кровью, а сам блок долгое время представляет серьезную угрозу глобальной и региональной безопасности», — подчеркивает газета.

