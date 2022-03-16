В Госдуме заявили об отсутствии предпосылок и оснований для дефолта в России
Оснований для дефолта в России нет, государство продолжит выполнять свои обязательства. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
«Россия — мощная, самодостаточная страна, поэтому я не верю в дефолт. Для этого нет никаких предпосылок и оснований, чтобы говорить об этом. Россия будет спокойно выполнять свои обязательства», — цитирует парламентария РИА Новости.
Вместе с тем Аксаков отметил, что сейчас возник политический вопрос — стоит ли исполнять эти обязательства, «когда так называемые партнеры свои обязательства не выполняют». По словам депутата, необходимость этого должна определить исполнительная власть.
Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что дефолт РФ «более не является невероятным событием». Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, в стране нет условий для дефолта как таковых.
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