СМИ: спецоперация на Украине может привести к глобальным последствиям в экономике

Ситуация может привести к необратимым изменениям из-за спецоперации России на Украине. Согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), рост ВВП мира сократится на один процентный пункт, а инфляция — увеличится на 2,5 процентных пункта.

Как сообщил старший экономист ОЭСР Лоренс Бун, кризис в мировой экономике уже проявляется в виде роста цен на энергоресурсы, продукты питания и определенные металлы.

По данным Международного валютного фонда, спецоперация на Украине может иметь долгосрочные последствия для мировой экономики: если изменятся условия торговли энергоресурсами, то цепочки поставок будут перестроены, платежные сети разделены, а страны начнут пересматривать составы своих золотовалютных резервов.

Ранее сообщалось, что доллар США перестает быть основной валютой в мире. Еще семь лет назад Международный Валютный фонд включил в корзину ключевых валют юань: тогда Китай начал активно продвигать свою валюту.

