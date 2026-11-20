С дочери актера Баталова требуют 300 тысяч рублей за затопление соседей
С дочери актера Алексея Баталова Марии требуют 300 тыс. рублей компенсации за потоп, который она якобы устроила соседям. В день рождения артиста, 20 ноября, в квартиру пришли эксперты для оценки ущерба. Родственница и ее близкие уверены, что за ее счет просто хотят сделать ремонт. Об этом пишет РЕН ТВ.
Коммунальное происшествие случилось в начале года в коммуналке на Кутузовском проспекте. В мае Баталова получила иск с требованием возместить ущерб на 300 тыс. рублей. Ее юрист Татьяна Кириенко объяснила, что с экспертизой истца они не согласны. По ее мнению, она надуманная и раздутая, поэтому назначили судмедэкспертизу.
По словам адвоката, Баталовой принадлежат две комнаты в коммунальной квартире, но она там не проживает. Соседка Аида, по информации защиты, незаконно вывезла часть личной мебели и выломала замки, чтобы иметь доступ ко всем помещениям. Раньше их сдавали в аренду, но на момент затопления там никто не жил.
Журналисты осмотрели ванную и не нашли признаков высокого уровня воды: ни на штукатурке, ни на дереве следов нет. Эксперт осмотрел обе квартиры, результаты будут известны через три недели, после стороны вновь встретятся в суде. Юрист Баталовой намерена добиваться уменьшения суммы иска и разделения расходов между собственниками. Она считает, что большую часть ущерба должна возместить Аида, которая одна пользуется квартирой.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин объяснил, почему православие привлекает людей
- Посольство РФ обвинило Данию в запугивании населения «российской угрозой»
- С дочери актера Баталова требуют 300 тысяч рублей за затопление соседей
- Это стратегия: Психолог раскрыл, почему привычка шутить не является избеганием
- Макрон оговорился и назвал себя и европейцев украинцами
- «Чистый русский регги»: Ступников о роли Герберта Моралеса в музыкальной культуре
- В Госдуме объяснили, зачем Польша развернула ракеты Patriot у своих границ
- Россия будет добиваться от ЮНЕСКО справедливости из-за гибели журналистов
- Не женская проза: Почему становится все больше писательниц
- Врач рассказала о возможности беременности при рассеянном склерозе