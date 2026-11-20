Коммунальное происшествие случилось в начале года в коммуналке на Кутузовском проспекте. В мае Баталова получила иск с требованием возместить ущерб на 300 тыс. рублей. Ее юрист Татьяна Кириенко объяснила, что с экспертизой истца они не согласны. По ее мнению, она надуманная и раздутая, поэтому назначили судмедэкспертизу.



По словам адвоката, Баталовой принадлежат две комнаты в коммунальной квартире, но она там не проживает. Соседка Аида, по информации защиты, незаконно вывезла часть личной мебели и выломала замки, чтобы иметь доступ ко всем помещениям. Раньше их сдавали в аренду, но на момент затопления там никто не жил.



Журналисты осмотрели ванную и не нашли признаков высокого уровня воды: ни на штукатурке, ни на дереве следов нет. Эксперт осмотрел обе квартиры, результаты будут известны через три недели, после стороны вновь встретятся в суде. Юрист Баталовой намерена добиваться уменьшения суммы иска и разделения расходов между собственниками. Она считает, что большую часть ущерба должна возместить Аида, которая одна пользуется квартирой.

