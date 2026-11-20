Это стратегия: Психолог раскрыл, почему привычка шутить не является избеганием
Павел Жавнеров заявил НСН, что чаще всего желание пошутить в диалоге может быть эффективной манипуляцией для получения желаемого: уйти от конфликта и сбросить напряжение.
Привычка смотреть комедии, чтобы снять напряжение, равно как и привычка отшучиваться в разговоре, могут быть хорошими стратегиями, объяснил НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
Юмор помогает переживать сложные ситуации, снижать эмоциональное напряжение и смотреть на проблемы под другим углом. Однако привычка постоянно отшучиваться от неприятных тем может свидетельствовать о стремлении избегать собственных чувств. Об этом рассказала «Известиям» психолог Ольга Сушкова-Назарова. Жавнеров раскрыл, где грань между оптимизмом и патологией.
«Это максимально сложная тема. Потому что здесь есть две проблемы. Первая проблема — это мое внутреннее состояние. То есть когда у меня много дел, стресса, тревоги, то я могу посмотреть комедию, смешные ролики, и это действительно немножко разбавляет весь мой контекст. Это как если в кофе добавить ложку молока. И другое дело, когда человек использует, чтобы отшутиться, тогда это чаще связано с тем, что он не готов взять ответственность на себя, заявить о своих реальных намерениях. Он может, например, переживать за коммуникацию, что его неправильно поймут или отвергнут. Таким образом он в принципе избегает стрессовых ситуаций, это некая стратегия», — рассказал он.
При этом Жавнеров отметил, что от обоих привычек нет необходимости избавляться, так как они просто являются личными стратегиями.
«Здесь нет такого, что он избегает собственных чувств. Если я могу пошутить и ситуацию разрядить, то это хорошая стратегия. Я не избегаю своих чувств, я избегаю конфликтов. Я не хочу создавать напряжение или придавать негативный тон разговору. И поэтому стараюсь использовать шутки, отшучиваться. По сути, это легкая манипуляция, когда мы пытаемся собеседника увести от сути или немного расслабить. Поэтому это всего лишь стратегия вести диалог. Избавляться от этого не нужно», — рассказал он.
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