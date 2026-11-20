Привычка смотреть комедии, чтобы снять напряжение, равно как и привычка отшучиваться в разговоре, могут быть хорошими стратегиями, объяснил НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Юмор помогает переживать сложные ситуации, снижать эмоциональное напряжение и смотреть на проблемы под другим углом. Однако привычка постоянно отшучиваться от неприятных тем может свидетельствовать о стремлении избегать собственных чувств. Об этом рассказала «Известиям» психолог Ольга Сушкова-Назарова. Жавнеров раскрыл, где грань между оптимизмом и патологией.

«Это максимально сложная тема. Потому что здесь есть две проблемы. Первая проблема — это мое внутреннее состояние. То есть когда у меня много дел, стресса, тревоги, то я могу посмотреть комедию, смешные ролики, и это действительно немножко разбавляет весь мой контекст. Это как если в кофе добавить ложку молока. И другое дело, когда человек использует, чтобы отшутиться, тогда это чаще связано с тем, что он не готов взять ответственность на себя, заявить о своих реальных намерениях. Он может, например, переживать за коммуникацию, что его неправильно поймут или отвергнут. Таким образом он в принципе избегает стрессовых ситуаций, это некая стратегия», — рассказал он.