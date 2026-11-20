Не женская проза: Почему становится все больше писательниц
Профессия автора не имеет пола, но гендерная пропорция в последнее время меняется, заявил НСН Денис Драгунский.
Женщины в XXI веке могут создавать романы не только на ограниченный круг тем, они могут писать обо всем, рассказал НСН писатель Денис Драгунский.
Российские книжные сервисы зафиксировали рост интереса читателей к женщинам-писателям. В «Литрес» рассказали НСН, что в 2026 году продажи их литературы попали в топ-5, а среди лидеров оказались книги Кати Качур «Копия Веры» и «Любимчик Эпохи», «Тоннель» Яны Вагнер, «Лес» Светланы Тюльбашевой и «Бабушка сказала сидеть тихо» Настасьи Реньжиной. Драгунский объяснил эту динамику.
«Я бы не делал никакой гендерный вывод: данные писательницы пишут так, что это нравится читателям. Профессия писателя ни в коем случае не становится женской. Популярнейшим автором, например, является Агата Кристи, но не потому, что она писала женскую прозу, а просто выдавала хороший контент. Все зависит от качества текста, и неважно, кто его придумал: мужчина, женщина, молодой, старый, русский, итальянец или южноафриканец. Сейчас, конечно, писателей становится больше, чем в ХIХ-м и даже в ХХ-м веке. Женщины получают возможность работать и пишут не о браке, семье, разводе, а берутся за все темы», — отметил он.
Ранее писатель и историк, доктор филологических наук, почетный профессор МГУ им. Ломоносова Игорь Волгин объяснил НСН рост популярности произведений Федора Достоевского у иностранных читателей.
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