Женщины в XXI веке могут создавать романы не только на ограниченный круг тем, они могут писать обо всем, рассказал НСН писатель Денис Драгунский.



Российские книжные сервисы зафиксировали рост интереса читателей к женщинам-писателям. В «Литрес» рассказали НСН, что в 2026 году продажи их литературы попали в топ-5, а среди лидеров оказались книги Кати Качур «Копия Веры» и «Любимчик Эпохи», «Тоннель» Яны Вагнер, «Лес» Светланы Тюльбашевой и «Бабушка сказала сидеть тихо» Настасьи Реньжиной. Драгунский объяснил эту динамику.