Поляки не хотят и не могут поддерживать Украину, но обязаны сохранять радикальную риторику, поэтому они развертывают собственную армию, рассказал НСН депутат Госдумы, политолог Александр Асафов.



Размещенные в Польше зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot приведены в боевую готовность, заявил польский вице-премьер и глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, передает RMF24. По словам Косиняка-Камыша, на территории Польши упали обломки двух ракет и, предположительно, реактивный БПЛА. Асафов нашел другую причину для таких шагов.