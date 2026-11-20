В Госдуме объяснили, зачем Польша развернула ракеты Patriot у своих границ
Польское правительство пытается хоть как-то сорвать мирные переговоры по Украине, заявил НСН Александр Асафов.
Поляки не хотят и не могут поддерживать Украину, но обязаны сохранять радикальную риторику, поэтому они развертывают собственную армию, рассказал НСН депутат Госдумы, политолог Александр Асафов.
Размещенные в Польше зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot приведены в боевую готовность, заявил польский вице-премьер и глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, передает RMF24. По словам Косиняка-Камыша, на территории Польши упали обломки двух ракет и, предположительно, реактивный БПЛА. Асафов нашел другую причину для таких шагов.
«Это не первое и не пятое действие Польши в поддержку эскалации и конфликта. В целом, это попытка сорвать мирные переговоры и нарушить их. К тому же, была продлена миссия по обучению украинских военных, на которую выделили дополнительные 300 миллионов долларов. Среди явных сигналов еще и учения вокруг российских границ — намеки на перспективу российско-европейского конфликта в 2030-м году. Развертывание комплексов Patriot показывает, что никакого движения к обсуждению мирного соглашения нет и не может быть. При этом, Польша отказывается от участия в поддержке Украины деньгами или оружием, пусть не громко и не ярко. Реальных возможностей помогать киевскому режиму все меньше, а оставаться в антироссийской эскалационной риторике по политическим причинам необходимо», — подчеркнул он.
Ранее Асафов поделился с НСН мнением о том, как будут развиваться отношения Польши и России.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Посольство России осудило отказ Румынии выдать визы юным тхэквондистам
- Путин объяснил, почему православие привлекает людей
- Посольство РФ обвинило Данию в запугивании населения «российской угрозой»
- С дочери актера Баталова требуют 300 тысяч рублей за затопление соседей
- Это стратегия: Психолог раскрыл, почему привычка шутить не является избеганием
- Макрон оговорился и назвал себя и европейцев украинцами
- «Чистый русский регги»: Ступников о роли Герберта Моралеса в музыкальной культуре
- В Госдуме объяснили, зачем Польша развернула ракеты Patriot у своих границ
- Россия будет добиваться от ЮНЕСКО справедливости из-за гибели журналистов
- Не женская проза: Почему становится все больше писательниц