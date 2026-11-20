Поводом стал доклад учреждения за 2024-2025 годы, в котором перечислены погибшие за этот период журналисты. В него не внесли имена убитых российских военкоров, включая трех сотрудников «Известий».



Рынза заявил, что Москва будет использовать все доступные средства — дипломатические, политические и общественные, — чтобы добиться пересмотра «абсолютно несправедливой» и не утвержденной государствами-членами методологии. Он добавил, что РФ потребует от Секретариата ЮНЕСКО учитывать законные интересы российских журналистов и страны в целом.



Ранее старший пресс-секретарь ЮНЕСКО Клэр О'Хаган сообщила, что организация рассматривает соответствующие обращения, намерена проконсультироваться с аккредитованными организациями и выяснить обстоятельства гибели сотрудников СМИ.



До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала доклад международного учреждения и поинтересовалась, для чего оно существует.

