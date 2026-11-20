Россия будет добиваться от ЮНЕСКО справедливости из-за гибели журналистов
Россия не будет пассивно ждать пересмотра методологии ЮНЕСКО, которая ущемляет интересы журналистов. Об этом РЕН ТВ заявил заместитель постоянного представителя России при организации Кирилл Рынза.
Поводом стал доклад учреждения за 2024-2025 годы, в котором перечислены погибшие за этот период журналисты. В него не внесли имена убитых российских военкоров, включая трех сотрудников «Известий».
Рынза заявил, что Москва будет использовать все доступные средства — дипломатические, политические и общественные, — чтобы добиться пересмотра «абсолютно несправедливой» и не утвержденной государствами-членами методологии. Он добавил, что РФ потребует от Секретариата ЮНЕСКО учитывать законные интересы российских журналистов и страны в целом.
Ранее старший пресс-секретарь ЮНЕСКО Клэр О'Хаган сообщила, что организация рассматривает соответствующие обращения, намерена проконсультироваться с аккредитованными организациями и выяснить обстоятельства гибели сотрудников СМИ.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала доклад международного учреждения и поинтересовалась, для чего оно существует.
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