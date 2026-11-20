В дипломатическом представительстве объяснили, что королевство не представило доказательств причастности России к преступлению и не направило запрос о правовой помощи. Также там заметили, что обвиняемые по делу отрицают вину.



В посольстве считают публичные заявления датских чиновников попыткой повлиять на судебный процесс, который еще не перешел к рассмотрению дела по существу. Дипломаты назвали подобные обвинения частью политики Копенгагена, при которой след РФ обнаруживают в различных инцидентах без предъявления убедительных доказательств.



В качестве другого примера в посольстве привели опасное сближение вертолета датских ВВС с российским кораблем 14 сентября. По мнению Москвы, подобные ситуации используются для формирования образа угрозы со стороны Кремля и обоснования долгосрочного противостояния между странами.

