Посольство РФ обвинило Данию в запугивании населения «российской угрозой»
В посольстве России в Дании заявили, что местные власти используют обвинения в адрес разведки РФ для запугивания населения и оправдания курса на противостояние с Москвой. Поводом стало решение Копенгагена объявить сотрудника посольства Кремля персоной нон грата на фоне расследования предполагаемого покушения на украинско-американского музыканта.
В дипломатическом представительстве объяснили, что королевство не представило доказательств причастности России к преступлению и не направило запрос о правовой помощи. Также там заметили, что обвиняемые по делу отрицают вину.
В посольстве считают публичные заявления датских чиновников попыткой повлиять на судебный процесс, который еще не перешел к рассмотрению дела по существу. Дипломаты назвали подобные обвинения частью политики Копенгагена, при которой след РФ обнаруживают в различных инцидентах без предъявления убедительных доказательств.
В качестве другого примера в посольстве привели опасное сближение вертолета датских ВВС с российским кораблем 14 сентября. По мнению Москвы, подобные ситуации используются для формирования образа угрозы со стороны Кремля и обоснования долгосрочного противостояния между странами.
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