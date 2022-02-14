Экономист Колташов объяснил подвох валютной зарплаты
Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Цена на нефть марки Brent превысила 96 долларов впервые с октября 2014 года
Цены на нефть марки Brent превысили $96 за баррель, следует из данных торгов. Это произошло впервые с 1 октября 2014 года.В ходе торгов на лондонской бирже ICE североморское сырье с поставкой в апреле к 4:03 мск подорожало до $96,05 за баррель.
Василий Колташов: «Но это не означает, что мы находимся в ситуации, когда события 2014-2016 с падением на рынке нефти, могут повториться. Скорее, все обстоит совершенно иначе. Рост рынка нефти продолжится. По моим оценкам, мы увидим не только 100 долларов за баррель, мы двинемся к 110 долларам за баррель, а потом нам неизбежно предстоит пройти точку в 146 долларов за баррель», - спрогнозировал экономист.
США составляют списки россиян для санкций в случае эскалации на Украине
США готовят списки представителей российских экономических элит, которые в случае эскалации на Украине не смогут свободно перемещаться по миру и тратить свои деньги, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Василий Колташов: «По сути, Соединенные Штаты уже грозили российской экономике санкциями ценой в 50 млрд долларов. Это очень серьезные угрозы, но очень часто они отзывали эти угрозы. Со своей стороны, Россия имеет в не очень афишируемом арсенале крайне опасную для США меру. Если дойдет до разрыва дипотношений, то Россия сможет применить освобождение американской интеллектуальной собственности, которая нанесет экономике США ущерб в 10 триллионов долларов», - сказал собеседник НСН.
Россияне захотели получать зарплату в долларах или евро
Около половины россиян захотели привязать зарплату к курсу доллара или евро, а около трети не считают это необходимым. В исследовании отмечается, что сейчас число желающих закрепить зарплату в долларах или евро оказалось максимальным с 2015 года: семь лет назад об этом мечтали 32 процента россиян, а в августе 2020-го — 37 процентов.
Василий Колташов: «Россияне, которые хотят получать зарплату в иностранной валюте или хотя бы в привязке к курсам этих валют, могу оказаться в ловушке, если их мечта будет реализована. Мировые цены на энергоресурсы растут, украинский военно-политический кризис конечен и мы можем увидеть укрепление рубля по отношению к доллару. Тогда такая схема зарплаты окажется не выгодной. Эта странная ситуация лишь доказывает, что общественное мнение в экономике, как правило, бывает запоздалым», - резюмировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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