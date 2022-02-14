Экономист Колташов объяснил подвох валютной зарплаты

Василий Колташов: «Россияне, которые хотят получать зарплату в иностранной валюте или хотя бы в привязке к курсам этих валют, могу оказаться в ловушке, если их мечта будет реализована. Мировые цены на энергоресурсы растут, украинский военно-политический кризис конечен и мы можем увидеть укрепление рубля по отношению к доллару. Тогда такая схема зарплаты окажется не выгодной. Эта странная ситуация лишь доказывает, что общественное мнение в экономике, как правило, бывает запоздалым», - резюмировал он.

