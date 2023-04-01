Нефть в океане. Морские танкеры прокладывают новые маршруты для российской нефти

По данным агентства, компания Braemar в текущем году получила заказы на 38 танкеров среднего класса, что обеспечило первому кварталу года звание одного из самых загруженных с 2013 года.

Компания Simpson Spence & Young сообщила, что с начала года 28 кораблям было присвоены международные серийные номера. Такие объемы практически достигли показателей всего 2022 года, что также означает рост спроса на нефтяные танкеры.



США выступают за сохранение текущего потолка цен на российскую нефть, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом сообщает ТАСС.