Нефть в океане. Морские танкеры прокладывают новые маршруты для российской нефти
Российская нефть добирается до клиентов в морских танкерах, их производство в мире растет.
Из-за смещения нефтяных рынков с Запада на Восток в мире начался бум строительства нефтяных танкеров, сообщило агентство Bloomberg.
По данным агентства, компания Braemar в текущем году получила заказы на 38 танкеров среднего класса, что обеспечило первому кварталу года звание одного из самых загруженных с 2013 года.
Компания Simpson Spence & Young сообщила, что с начала года 28 кораблям было присвоены международные серийные номера. Такие объемы практически достигли показателей всего 2022 года, что также означает рост спроса на нефтяные танкеры.
США выступают за сохранение текущего потолка цен на российскую нефть, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом сообщает ТАСС.
Ценовые ограничения не направлены на то, чтобы убрать российскую нефть с мирового рынка, отметил чиновник. По его словам, наличие углеводородов из РФ обеспечивает стабильность в этой отрасли.
При этом Кирби не стал отвечать на вопрос о том, как Вашингтон относится к идее снижения ценового потолка.
Эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти вступило в силу 5 декабря 2022 года. Запад ввел потолок цен на уровне $60 за баррель.
Россия полностью переориентировала экспорт нефти на другие рынки, заявил министр энергетики Николай Шульгинов. По его словам, РФ поставляет «черное золото» в Азию, Африку, Латинскую Америку и на Ближний Восток, пишет НСН.
Количество покупателей российской нефти только растет, несмотря на западные санкции. Отслеживающие целыми днями перемещение сырья не могут точно определить, кто развозит нефть из России по всему миру, пишет CNN.
По информации телеканала, порядка 600 «таинственных танкеров» переправляют российскую нефть по всему миру. К слову, 600 таких судов составляют 10% от всех крупных танкеров мира. Отмечается, что «серый» флот начал активно увеличиваться после того, как Россия переориентировала поставки на Китай и Индию.
Индия не может присоединиться к потолку цен на российскую нефть, поскольку не занимается ее перевозкой и страховкой, заявил в интервью НСН эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
«Важно понимать, что потолок цены – это не запрет покупать российскую нефть по каким-либо ценам, а запрет на перевозку нефти морским транспортом, если она, когда заливается в танкер, стоит выше $60 за баррель. В разъяснениях к этому "потолку" европейские и американские регуляторы отдельно прописывали, что не предусмотрено никаких вторичных санкций за покупку российской нефти по ценам выше $60. Если бы Индия присоединилась к потолку цены, это означало бы, что она запретила своим компаниям перевозить и страховать российскую нефть. Но, во-первых, Индия официально этого не делала, а во-вторых, она не занимается перевозкой и страхованием российской нефти. Перевозкой занимаются либо российские компании, либо "сумеречный флот", который зарегистрирован на каких-то островах и в офшорах», – пояснил Юшков.
Ранее он также заявил НСН, что азиатские страны зачастую перерабатывают российскую нефть, производят нефтепродукты и перепродают их в третьи страны в обход санкций.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+9 946 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 284 / сут.
- Старовойт: ВСУ обстреляли село в Курской области
- Нефть в океане. Морские танкеры прокладывают новые маршруты для российской нефти
- Собянин: приложение «Московский транспорт» скачали 5 млн раз
- Невозможность удаления аккаунта на «Госуслугах» не связана со слухами о мобилизации
- СМИ: в мире начался бум строительства нефтяных танкеров
- Битва за веру. Киев планирует уничтожить УПЦ
- СМИ: дрон упал в Тульской области
- СМИ: российская армия уничтожила израильского наемника в зоне СВО
- Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний России
- СБУ подтвердила предъявление обвинений наместнику Киево-Печерской лавры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru