СМИ: Таинственный флот из 600 танкеров переправляет российскую нефть по всему миру

Количество покупателей российской нефти только растет, несмотря на западные санкции. Отслеживающие целыми днями перемещение сырья не могут точно определить, кто развозит нефть из России по всему миру, пишет CNN.

В Албании арестовали капитана танкера с российской нефтью

По информации телеканала, порядка 600 «таинственных танкеров» переправляют российскую нефть по всему миру. К слову, 600 таких судов составляют 10% от всех крупных танкеров мира. Отмечается, что «серый» флот начал активно увеличиваться после того, как Россия переориентировала поставки на Китай и Индию.

Владельцы многих из кораблей этой флотилии до сих пор неизвестны. CNN узнал, что в таких перевозках замешаны в том числе и подставные компании в Дубае или Гонконге. По информации телеканала, какие-то танкеры не так давно приобретались в Европе, а какие-то наоборот являются очень старыми кораблями.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил НСН, что Россия вышла на прежний уровень добычи нефти, несмотря на «потерю» США и Евросоюза.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииНефть
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