СМИ: Таинственный флот из 600 танкеров переправляет российскую нефть по всему миру

По информации телеканала, порядка 600 «таинственных танкеров» переправляют российскую нефть по всему миру. К слову, 600 таких судов составляют 10% от всех крупных танкеров мира. Отмечается, что «серый» флот начал активно увеличиваться после того, как Россия переориентировала поставки на Китай и Индию.

Владельцы многих из кораблей этой флотилии до сих пор неизвестны. CNN узнал, что в таких перевозках замешаны в том числе и подставные компании в Дубае или Гонконге. По информации телеканала, какие-то танкеры не так давно приобретались в Европе, а какие-то наоборот являются очень старыми кораблями.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил НСН, что Россия вышла на прежний уровень добычи нефти, несмотря на «потерю» США и Евросоюза.

