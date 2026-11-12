Автомобилистам не стоит выплачивать спорные штрафы каршерингам, которые могут доходить до 100 тысяч рублей, все решать нужно через суд, даже если привлечены коллекторы, заявил НСН вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.

Арендаторы машин рискуют столкнуться с коллекторами еще до того, как успеют оспорить выставленный счет. Сервисы всё чаще привлекают такие организации для взыскания неоплаченных начислений, в том числе тех, с которыми водители не согласны. По оценкам экспертов, штрафы каршерингов составляют около 5% общего портфеля агентств по возврату задолженностей, и эта доля постепенно увеличивается, пишут «Известия». Ольшанский объяснил, почему компании стали использовать такой механизм.