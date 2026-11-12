Россиянам рассказали, как вести себя с коллекторами из-за штрафов от каршеринга
Леонид Ольшанский заявил НСН, что компании обращаются к коллекторам, когда понимают, что клиенты не готовы выплачивать «гигантские» штрафы.
Автомобилистам не стоит выплачивать спорные штрафы каршерингам, которые могут доходить до 100 тысяч рублей, все решать нужно через суд, даже если привлечены коллекторы, заявил НСН вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.
Арендаторы машин рискуют столкнуться с коллекторами еще до того, как успеют оспорить выставленный счет. Сервисы всё чаще привлекают такие организации для взыскания неоплаченных начислений, в том числе тех, с которыми водители не согласны. По оценкам экспертов, штрафы каршерингов составляют около 5% общего портфеля агентств по возврату задолженностей, и эта доля постепенно увеличивается, пишут «Известия». Ольшанский объяснил, почему компании стали использовать такой механизм.
«Штрафы, о которых мы говорим, это не штрафы в прямом смысле. Это компания сама устанавливает штраф, заключая договор с человеком, когда дает ему в аренду автомобиль. Там суммы гигантские, до 100 тысяч рублей. Поэтому автомобилист должен не платить, если спорный момент, говорить, что все вопросы пусть решаются через суд. Коллекторам тоже говорить, что все вопросы только через суд, и жаловаться на них в службу судебных приставов. Алгоритм очень простой. Компании незаконно требуют штрафы, скидывают ответственность на коллекторов. Это все говорит о недобросовестности каршеринговых компаний. Понимая, что им никто такие суммы большие не заплатит, они обращаются к коллекторам», - рассказал он.
Максимальные требования каршерингов к своим клиентам иногда превосходят разумные, а потребители в итоге «платят» не за свои нарушения, что и приводит к судам, заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с НСН.
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