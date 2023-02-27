В Албании арестовали капитана танкера с российской нефтью
Полиция Албании арестовала капитана задержанного в стране танкера с российской нефтью Алексея Смазнова, сообщает РИА Новости.
В российском посольстве в Тиране рассказали, что у членов экипажа, состоящего в основном из россиян, были изъяты паспорта, само судно арестовано ввиду отсутствия сертификата о стране происхождения нефти.
Дипломаты отметили, что моряки, в том числе капитан судна, за помощью в российское посольство не обращались.
Ранее в албанской полиции заявили, что в рамках операции под кодовым названием «Эмбарго», в порту города Дуррес был заблокирован танкер под либерийским флагом, который в нарушение санкций осуществлял перевозку российской нефти, сообщает НСН.
Стражи порядка отметили, что объём партии оценивается в 22,5 тысячи тонн, документы, по которым перевозилась нефть, оказались поддельными.
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