В Албании арестовали капитана танкера с российской нефтью

В российском посольстве в Тиране рассказали, что у членов экипажа, состоящего в основном из россиян, были изъяты паспорта, само судно арестовано ввиду отсутствия сертификата о стране происхождения нефти.

Дипломаты отметили, что моряки, в том числе капитан судна, за помощью в российское посольство не обращались.

Ранее в албанской полиции заявили, что в рамках операции под кодовым названием «Эмбарго», в порту города Дуррес был заблокирован танкер под либерийским флагом, который в нарушение санкций осуществлял перевозку российской нефти, сообщает НСН.

Стражи порядка отметили, что объём партии оценивается в 22,5 тысячи тонн, документы, по которым перевозилась нефть, оказались поддельными.

