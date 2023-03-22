СМИ: грузовое судно якобы с российскими удобрениями задержали в Финляндии
Зарегистрированное на Кипре грузовое судно Smew с удобрениями было задержано в финском порту Котка, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
В сообщении говорится, что часть груза якобы связана с находящимся под санкциями Евросоюза гражданином России. Глава департамента по санкциям МИД Финляндии Пиа Сариваара отметила, что в случае обнаружения «активы должны быть заморожены».
Также отмечается, что в финском министерстве иностранных дел рассматривается заявление о выдаче исключительного разрешения на экспорт груза.
Ранее в порту Дуррес в западной части Албании был задержан танкер под флагом Либерии, который в нарушение санкций осуществлял перевозку российской нефти, сообщает НСН.
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