СМИ: грузовое судно якобы с российскими удобрениями задержали в Финляндии

В сообщении говорится, что часть груза якобы связана с находящимся под санкциями Евросоюза гражданином России. Глава департамента по санкциям МИД Финляндии Пиа Сариваара отметила, что в случае обнаружения «активы должны быть заморожены».

Также отмечается, что в финском министерстве иностранных дел рассматривается заявление о выдаче исключительного разрешения на экспорт груза.

Ранее в порту Дуррес в западной части Албании был задержан танкер под флагом Либерии, который в нарушение санкций осуществлял перевозку российской нефти, сообщает НСН.

