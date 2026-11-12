Гарантированный ответ: Как изменится подача заявлений в МВД
Михаил Пашкин раскрыл, что электронное заявление точно не потеряется и не останется без ответа, так как в противном случае в дело вступит прокуратура.
У сотрудников МВД хватит технических средств, чтобы принимать электронные заявления от граждан, а вот пожилым людям, скорее всего, все равно придется идти в отделения. Об этом НСН рассказал координационного совета Московского профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.
МВД России подготовило изменения в приказ, регламентирующий порядок подачи и регистрации заявлений: будет введена электронная система учёта таких сообщений, сообщили в пресс-службе ведомства. Отправленные в электронном виде заявления будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные. Как отметил депутат Госдумы Антон Горелкин, обратиться через сайт МВД или «Госуслуги» можно уже давно, однако сейчас сотрудник обязан распечатать обращение и зарегистрировать его в специальной книге учета. А в ряде случаев заявитель всё равно вынужден явиться в отделение полиции. Пашкин отметил, что эта возможность есть уже давно.
«Такая услуга существует уже несколько лет. На сайте МВД есть обращения граждан. Где-то полгода назад сделали так, что эта регистрация должна проходить через Госуслуги в том числе. Поэтому здесь я не вижу никаких нововведений. Люди таким образом обращаются, им не надо выходить из дома. Там можно прикрепить файлы, можно написать само заявление в текстовом виде. Единственное, что есть проблема для граждан, которые не умеют обращаться с компьютером. Им все равно придется идти в полицию. А так в течение 30 дней там обязаны дать отдать ответ или продлить еще на 30 дней. Потому что если они это не сделают, то их накроет прокуратура. Компьютеров-то у полиции хватит, а вот у людей возможностей — вопрос», — рассказал он.
При этом он раскрыл, что даже сами сотрудники полиции сейчас пользуются такой опцией, так как в таком случае их заявление гарантировано будет принято.
«Там сразу приходит регистрационный номер на электронную почту, что заявление зарегистрировано, и дальше вы можете проследить за ним. Наших сотрудников мы тоже учим подавать заявления. У них начальник обычно берет рапорт и не дает никакую расписку. Или же человек приходит в канцелярию, отдает свой рапорт, а те говорят, что сделают отметку, только когда начальник подпишет. Поэтому мы всех учим подавать рапорты через обращение граждан, но начальство это не любит», — рассказал он.
Ранее в Госдуме предложили запустить в России программу «Земский полицейский». Автор инициативы, зампред думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Максим Иванов заявил, что сейчас во многих отдаленных поселках и в труднодоступных местах полиции нет. По такой программе сотрудник приезжал бы в удаленное поселение на определенный срок, получая выплаты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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